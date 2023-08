Nuovo scandalo al GFVip, Signorini sotterrato dall’ex concorrente: “Suoi amici, privilegiati…” | Ecco come funziona davvero

Pioggia di accuse per il conduttore: atteggiamento poco professionale e favoritismi. Le dichiarazioni shock della diretta interessata.

Alfonso Signorini ha reso il Grande Fratello un covo di favoritismi e privilegi? C’è chi la pensa così, tra cui una persona strettamente legata al programma.

Il giornalista e direttore di “Chi”, che ha condotto il programma in varie edizioni, sia standard che “Vip”, è protagonista di accuse molto pesanti.

Signorini è da sempre un personaggio che, pur essendo apprezzato, ha portato con sé una ventata di cambiamenti controversi al famoso reality di Canale 5.

E nonostante l’enorme successo del programma, che continua a fare ottimi ascolti, non tutti hanno apprezzato le nuove direttive editoriali…

Chi meglio di lei per giudicare le ultime edizioni?

Ad accusare il conduttore di favoritismo nei confronti dei partecipanti è una persona che il reality lo conosce da molto vicino: si tratta infatti di Cristina Plevani, che nel lontano 2000 fu incoronata vincitrice della prima edizione del reality appena arrivato sugli schermi italiani.

Oggi, all’età di cinquantun anni e a ventitre anni di distanza da quel primato, Cristina è una donna che vede le cose con chiarezza. Pur concedendo qualche ospitata in TV, è molto impegnata nel suo lavoro di istruttrice di fitness, e completamente dedita alla sua vita privata, anche se non disdegna qualche commento in pubblico. Come quello che ha dedicato all’attuale situazione del reality che lei stessa ha contribuito a rendere popolare.

I commenti di Cristina Plevani sono spietati

E così, nel corso di un’intervista in radio, la Plevani ha completamente distrutto l’immagine attuale del Grande Fratello, a cominciare dalla conduzione di Alfonso Signorini: “Mi ha sempre dato l’impressione che alcuni concorrenti fossero suoi amici, dei privilegiati“; ma l’ex concorrente ha anche commentato la partecipazione di alcuni opinionisti, vecchi e nuovi, con commenti brevi ma sinceri: così arrivano il “nì” per Sonia Bruganelli, troppo ammiccante, e il no totale per Orietta Berti, che col programma “non c’entrava assolutamente nulla”.

Ma l’opinione più controversa riguarda il programma stesso: “Tra cambiare modo di condurlo e toglierlo, dopo 23 anni non vedo il senso di mandare ancora in onda il Grande Fratello. […] Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello. […] Noi avevamo delle ristrettezze, eravamo isolati dal mondo, adesso devi litigare per risultare simpatica. Non mi piace guardare un programma e essere nervosa mentre lo guardo”.