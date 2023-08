Paolo Bonolis, la scomparsa improvvisa è scioccante: “Decisioni che prende l’azienda” | Pubblico incredulo

Anche Bonolis travolto dal tornado Pier Silvio? Partono le supposizioni, ma ad arrivare sono solo risposte discrete: nessun dubbio in merito.

Messo da parte: a pagare le conseguenze delle nuove direttive Mediaset questa volta potrebbe essere stato un personaggio che tutti considerano una certezza, ovvero Paolo Bonolis.

Neanche lo storico conduttore, famoso per il suo modo di fare ironico, potrebbe salvarsi dal nuovo look previsto per Canale 5.

Sono già passate alcune settimane dagli annunci che hanno sconvolto il mondo della TV, dove Pier Silvio Berlusconi dichiarava di voler dare all’emittente un volto nuovo, più “dignitoso”.

Questo cambiamento ha già portato all’esclusione dal palinsesto di nomi molto importanti: via Barbara D’Urso, dentro Bianca Berlinguer; e nel frattempo la scomparsa di un programma che Bonolis conduce da moltissimi anni fa pensare ai fan che il prossimo ad essere escluso potrebbe essere lui.

Scomparso senza alcuna ragione dalla messa in onda

A scomparire senza alcun preavviso è stato lo spot di “Ciao Darwin” dalla messa in onda di Canale 5. Il quiz show satirico, in onda dal 1998, con l’annuncio del nuovo palinsesto Mediaset raggiunge la propria nona edizione, prevista per questo autunno.

Tuttavia il promo che presentava la nuova edizione è scomparso dagli stacchi pubblicitari dell’emittente, preoccupando gli spettatori che hanno pensato ad uno slittamento del programma o addirittura ad una cancellazione: il quiz show infatti ha una vena fortemente trash, che potrebbe non essere in linea con le nuove direttive di Piersilvio Berlusconi. La situazione non è stata chiarita, ma in questi giorni sono arrivate le prime risposte dei diretti interessati…

Il commento di Salvati sull’accaduto: tutta la verità

Nonostante la scomparsa del promo abbia lasciato molti spettatori perplessi e confusi, i vertici di Mediaset non hanno dato riscontro alle centinaia di domande a loro rivolte attraverso i social. A parlare è stato invece Marco Salvati, un nome importante per la trasmissione quanto quello del suo conduttore: Salvati è infatti l’autore di “Ciao Darwin”, oltre che di moltissime altre trasmissioni della TV italiana.

Il commento di Salvati è stato sintetico: “Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere“, ha dichiarato. Pare però che la decisione di togliere lo spot dalla messa in onda sia stata dettata dalla volontà di Mediaset di promuovere il lancio di nuovi programmi. Il trattamento che le è stato riservato potrebbe sembrare poco corretto ma, data la posizione di “Ciao Darwin” come istituzione nell’intrattenimento leggero firmato Mediaset, premere per la presentazione di trasmissioni meno conosciute sembra la scelta più logica.