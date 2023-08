GFVip, il noto attore scartato senza pietà: ‘Problemi con la legge’ | Pier Silvio non fa sconti

Continua la caccia all’uomo per la nuova edizione del programma, ma un candidato viene scartato senza preavviso: annuncio shock.

Al nuovo mirino di Mediaset non sfugge niente. E così, mentre si stanno svolgendo i provini per la nuova edizione del “Grande Fratello”, arriva la prima eliminazione sconvolgente.

Nonostante i rumour poco favorevoli, pare proprio che il reality show condotto da Alfonso Signorini abbia ottenuto la sua prossima edizione.

Le nuove direttive dell’amministratore Piersilvio Berlusconi, molto restrittive nei riguardi della selezione del personale che comparirà sulle reti, e in particolare sull’emittente di punta Canale 5, non hanno messo fine ad uno dei reality più popolari del canale; meno fortunata è stata Ilary Blasi, che si è vista privata della sua “Isola dei Famosi” dalla programmazione.

Nonostante “Grande Fratello” continuerà la propria messa in onda, però, i dirigenti dell’emittente hanno imposto molti paletti nella fase di selezione; a cominciare da un volto già ben noto per gli spettatori di Canale 5…

Scartato alle selezioni a causa di motivazioni gravissime

Ad essere stato escluso dal reality è stato l’attore Daniel McVicar. Come già detto, McVicar non è un volto nuovo per Canale 5: è stato infatti l’interprete del personaggio di Clarke Garrison nella soap opera “Beautiful“, un ruolo che ha ricoperto dal 1987 al 2009. Nonostante la popolarità sul suolo italiano, però, la sua candidatura è stata scartata dall’amministrazione di Mediaset.

Non sono giunte le ragioni ufficiali, ma l’esperto di gossip Alberto Dandolo ha spiegato che dietro all’eliminazione di McVicar ci sarebbe “un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana“. Insomma, pare che gli sforzi di Fininvest di mantenere un’immagine pulita vadano ben oltre la semplice esclusione di elementi “trash”: ma per quanto riguarda gli altri partecipanti?

La rivoluzione del Grande Fratello: addio VIP?

L’esclusione di Daniel McVicar dal programma non è l’unica novità del famoso reality show di Canale 5. Infatti, pare proprio che la nuova edizione del programma non avrà il sottotitolo “Vip” che ha accompagnato le scorse stagioni: il programma, che rimane alla conduzione di Alfonso Signorini, avrò un cast “misto”.

Oltre alla partecipazioni di importanti nomi del mondo dello spettacolo è infatti prevista l’inclusione di persone comuni. Il ritorno alle origini del programma sarà comunque accompagnato da un cast d’eccezione, e sono già comparsi alcuni possibili candidati: Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, Giampiero Mughini, Samira Lui, Grecia Colmenares e la cantante Fiordaliso. Confermati, invece, l’attrice Beatrice Luzzi e l’ex atleta Alex Schwazer.