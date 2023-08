Serena Bortone, fiumi di lacrime dopo la tragedia: “Una bruttissima perdita”

La tragedia è successa davvero. Se ne va una persona dalla grande levatura intellettuale che ha contribuito in modo significativo al giornalismo italiano.

Serena Bortone è nata nel 1970 ed è di Roma. La conduttrice negli ultimi anni ha visto una crescita di popolarità non indifferente, nonostante da anni lavora nel mondo del giornalismo.

Infatti, la conduttrice è arrivata al successo proprio con il suo talk pomeridiano su Rai Uno dal titolo “Oggi è un altro giorno”.

Tuttavia, nonostante il grande successo in termini di share che questo programma ha avuto nel corso di tutto l’anno, la trasmissione non è stata rinnovata.

Eppure, Serena Bortone si è dovuta confrontare anche con un altro grande dolore in questo periodo. La tragedia ha colpito tutti.

Fiumi di lacrime per Serena Bortone dopo questa terribile perdita

Serena Bortone è affranta per la tragedia che ha colpito tutti. Infatti, è venuto a mancare Andrea Purgatori, il famoso giornalista che è sempre stato un esempio di correttezza e ha sempre vissuto come un libero pensatore, senza paura di sfidare i potenti. È stato veramente un grande uomo, oltre che una mente brillante e interessante.

La conduttrice gli ha dedicato un post su Instagram, scrivendo: “Un grande dispiacere, una bruttissima perdita. Eppure, sono certa che l’intelligenza, l’ironia, il coraggio, la curiosità di Andrea Purgatori vivranno come esempio per le donne e gli uomini che vorranno affrontare questo mestiere, fondamentale per la libertà di tutti, che è il giornalismo. Caro Andrea, tutte le volte che ti ho incontrato è stato sempre piacevolissimo e stimolante. Tutte le volte che ti ho letto o visto in Tv o rappresentato al cinema è stato illuminante. Grazie”.

Andrea Purgatori e il ricordo di Verdone

Andrea Purgatori si è spento di recente, in seguiti ha una malattia che ha avuto un decorso molto veloce. Oltre a un ottimo giornalista è stato anche produttore e sceneggiatore cinematografico, estremamente apprezzato nell’ambiente. Era un grande amico di Carlo Verdone che ha voluto dedicargli un bellissimo pensiero.

Infatti, l’attore e regista romano ha detto: “Perdo un carissimo amico, che stimavo tanto per la sua signorilità. Andrea è sempre stato un uomo discreto, affettuoso e generoso. Ci siamo conosciuti in modo casuale e naturale, come avviene nel mondo del cinema. Lo conobbi grazie a Marco Risi, il regista, poi nel corso degli anni ci siamo rivisti tante volte, abbiamo passato insieme cene e serate, più di una volta mi chiese interviste per il suo programma su La7. A un certo punto, una decina di anni fa, lo individuai come la persona giusta per un piccolo ruolo in Posti in piedi in paradiso”.