Flora Canto, la confessione che non ti aspetti: “Mi hanno costretto a… ” | Cos’è successo

Flora Canto ha fatto una confessione veramente inaspettata. Ecco che cosa è stata costretta a fare…

Flora Canto ha esordito per la prima volta nel mondo della televisione nel lontano 2006. Infatti, è stata una delle troniste del famoso date-show Mediaset, Uomini e Donne.

La popolarità è arrivata proprio grazie a quella trasmissione targata Maria De Filippi. Tuttavia, fin da sempre la sua vera passione più che la televisione è stata il cinema. Come lei stessa ha raccontato è stato difficile levarsi di dosso l’etichetta dovuta alla partecipazione a quel programma.

Per molto tempo ha riscontrato un forte pregiudizio nei suoi confronti proprio a causa di questo. Come lei stessa ha raccontato: “Se fai la tronista a ‘Uomini e Donne’, ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro.

Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato, e così, oltre a fare la tronista, una può fare l’attrice, la conduttrice”.

La confessione di Flora Canto

Flora Canto ha fatto una confessione molto divertente sui social network. Infatti, in modo molto ironico ha raccontato di essere stata costretta a mangiare una crêpes alla Nutella quando lei avrebbe preferito un più leggero sorbetto al limone. Ovviamente, dalla foto a corredo del post non si evince assolutamente che la cosa le sia dispiaciuta più di tanto.

Nella pubblicazione su Instagram scrive: “Sembra tutto contro di me, ma non è come sembra!!! Mi hanno costretto a mangiare una crêpes alla Nutella su un tavolo gigante a forma di Nutella! Io avrei preso un sorbetto al limone sia chiaro!”. L’attrice sta vivendo dei momenti di relax in vacanza nella bellissima Gaeta insieme a suo marito Enrico Brignano, dove è normale lasciarsi andare a qualche piccolo sgarro.

Flora Canto e il rapporto con la celebrità del marito

Flora Canto è la moglie di Enrico Brignano e all’inizio della loro relazione anche la gestione della celebrità del marito non è proprio stata facile. Infatti, spesso la gente ha dei pregiudizi, in quanto si aspetta sempre che uno sia avvantaggiato da queste cose, eppure non è per niente così.

Lei stessa ha raccontato: “Oggi non la vivo come un’etichetta, è una cosa che non appartiene a me, sono anche la moglie di Enrico. Sono però ‘anche’ la moglie di Enrico. Il problema è quando sei ‘solo la moglie di’. Sono un’attrice e persino una conduttrice. A differenza di alcune mie colleghe, ho dovuto per forza dimostrare di più”.