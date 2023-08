Daria Bignardi, un tormento chiamato cancro: “Fa schifo…” | Ecco come se n’è accorta

Le tristi parole della conduttrice sulla sua situazione personale hanno commosso il pubblico: lacrime a non finire per lei.

Daria Bignardi ha rivelato dei dettagli sul suo percorso con la malattia che ha dovuto affrontare a lungo e che risultano sconvolgenti.

La giornalista e conduttrice, con la forza che da sempre la contraddistingue, ha parlato in particolare del suo rapporto con il percorso di guarigione, spesso complesso.

Forte di una lunghissima carriera, Daria Bignardi è considerata una pioniera nel mondo del giornalismo italiano: ha lavorato con tutte le maggiori emittenti, e vanta un enorme curriculum anche a livello teatrale ed editoriale.

Ed è proprio in un libro, “La coscienza dell’ansia“, che Daria rivela tutti i retroscena della sua malattia…

Daria Bignardi e il cancro: tutto ciò che non ha mai raccontato

Nel 2018, in concomitanza con la pubblicazione del suo libro, la giornalista rivelò a “Vanity Fair” una verità che aveva tenuto nascosta nella speranza di poterla superare con privacy e dignità: era da poco guarita da un tumore al seno, trovato durante una mammografia di controllo. Nel corso dell’intervista Daria parlò del suo rapporto con la chemioterapia, tra gli altri dettagli.

“Fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente“, raccontò. “Quando guarisci volti pagina e non hai più voglia di parlarne ancora. Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune. Si ammalano milioni di donne, a cui va tutto il mio affetto”. Le sue parole, pur essendo di conforto, si sono rivelate tristemente profetiche: Daria ha perso in questi giorni una carissima amica a causa della stessa malattia.

Un dolore che hanno dovuto condividere

Mentre il suo percorso di guarigione si è concluso nel 2018, c’è chi, vicino a lei, non ce l’ha fatta: è il caso della scrittrice Michela Murgia, di recente scomparsa a causa di un carcinoma che l’ha portata via in pochissimo tempo; era passato solo qualche mese dalla diagnosi iniziale, che le aveva pronosticato qualche anno di vita.

Per ricordare la collega e amica, Daria ha pubblicato una foto che le ritrae assieme sul suo profilo Instagram, mentre nel giorno della sua scomparsa le aveva dedicato un commovente post: “Credevo di essere preparata ma non lo ero. Impossibile pensare di non sentir più la tua bellissima voce. Da quando ti ho conosciuta non ho mai fatto nulla senza di te. Sei unica e lo sapevi, l’hai sempre saputo. Come facevi, come fai? E noi come faremo?”. Le struggenti parole della giornalista sono state accolte con estrema commozione dai follower.