Dramma Antonella Clerici, disastro totale | Per la conduttrice nessuna tregua

Pessime notizie per Antonella Clerici, minacciata nella sua stessa casa: arriva l’ammissione del tutto inaspettata.

La conduttrice Antonella Clerici rappresenta uno dei pilastri della pubblica emittente, e ha dato prova di grande versatilità nei programmi Rai più eterogenei ed agli antipodi.

Padroneggia infatti con sicurezza format culinari come “È sempre mezzogiorno”, successore del fortunato “La prova del cuoco”, ma riesce anche ad interfacciarsi con i concorrenti dei talent, come accaduto a “The Voice of Italy”.

La prossima stagione, peraltro, la vedrà nuovamente al timone della competizione canora, e dovrà gestire la spietata concorrenza del collega Gerry Scotti e del suo clone “Io canto”.

Nelle ultime ore, però, Antonella Clerici ha dovuto fronteggiare una minaccia ben più immediata, che ha coinvolto anche il compagno Vittorio Garrone e la piccola Maelle. Ecco di cosa si tratta…

Antonella Clerici, il video shock spiazza i fan

Negli ultimi giorni il Nord Italia è stato flagellato da bombe d’acqua e pesanti acquazzoni, che hanno interessato principalmente le Regioni della Lombardia e del Piemonte, con casi eclatanti anche in Veneto e Liguria.

La conduttrice ha da qualche anno costruito il suo nido sicuro in provincia di Alessandria, ad Arquata Scrivia, un comune che conta poco più di 6.000 abitanti immerso nella natura. Anche la sua casetta, costruita nella magia dei boschi piemontesi, però, è stata colpita dal recente nubifragio, e la conduttrice ha filmato gli interni della sua villa allagata, e condiviso poi la clip nella sue Instagram stories. “E continua a diluviare“, ha commentato, riprendendo gli infissi delle porte-finestre divelti e le cascatelle di pioggia lungo i muri. L’acqua, in effetti, ha impregnato completamente anche il salotto, incluso il divano e gli altri elementi d’arredo (fortunatamente senza creare danni strutturali irrimediabili). Solo un grosso disagio per Antonella Clerici, Vittorio Garrone e Maelle, che nei prossimi giorni dovranno mettere in sicurezza l’ambiente domestico. La conduttrice ha dato sfoggio di notevole autoironia, aggiungendo in calce alle immagini l’hashtag #casanelbosco.

Il futuro di Antonella Clerici in Rai

Considerando il successo di “È sempre mezzogiorno”, la mattatrice proseguirà con ogni probabilità la sua avventura a fianco di cuochi ed opinionisti nello studio di Rai1.

Resta invece un punto interrogativo circa le sorti i “The Voice of Italy”: Clerici e Scotti, ovviamente, si configurano come due titani della televisione in chiaro. Chi svetterà nella gara degli ascolti?