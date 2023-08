“Inizio di una storia d’amore”: Laura Torrisi si dichiara | Le ha fatto perdere la testa

L’attrice Laura Torrisi rivela finalmente la verità: ecco a chi appartiene realmente il cuore della bella siciliana.

Laura Torrisi è balzata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello” nel 2006, in cui è approdata alla semifinale, pur senza raggiungere il podio del reality.

La visibilità originata dal suo percorso nel loft di Cinecittà le ha guadagnato le attenzioni dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni, che nel 2007 l’ha scritturata per un ruolo chiave nella commedia “Una moglie bellissima”.

Galeotto fu il set e, dopo la relazione con il calciatore Luigi Panarelli, Laura Torrisi ha intrecciato un idillio amoroso con il comico fiorentino

Il rapporto, durato dal 2007 al 2014, ha regalato i natali ad una bimba; durante la pandemia, inoltre, l’attrice ha scoperto la sua passione per la scrittura, ed ha pubblicato il suo primo libro “P.S.: scrivimi sempre”, scritto a 4 mani con l’amica scrittrice Sara Gazzini.

L’evoluzione di Laura Torrisi

L’attrice ha sfruttato la fase pandemica per reiventarsi, ed ha dichiarato a “Vanity Fair”: “In modo molto genuino, credo di aver parlato di tutto ciò che mi sta a cuore. Si pensa sempre che, dietro a un personaggio, si celi un mondo brillante, pieno di luce, e si finisce per perdere di vista la realtà. Dietro un personaggio c’è una persona. Noi non siamo immuni alle cose brutte della vita, ivi compresa la malattia. Questo ci ho tenuto a dirlo“.

In effetti, Laura Torrisi ha parlato a cuore aperto anche dell’endometriosi che l’ha afflitta, e delle difficoltà incontrate durante la gravidanza, ed ha asserito: “È una malattia di cui si parla troppo poco, ma credo che oggi, online, ci sia molta più onestà“. I commenti degli hater non la toccano più, ed ha ammesso: “Ho imparato a non dare peso a certi commenti, soprattutto perché credo che quel che si scrive riveli di più sull’autore, che sul destinatario del post“. Nelle ultime settimane, Laura Torrisi ha abbandonato il soffocante caldo della penisola in favore di un viaggio nell’arcipelago delle Cicladi. E lì ha ha avuto modo di innamorarsi un’altra volta…

Laura Torrisi e il suo amore per Milos

L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto delle sue vacanze, ed ha commentato: “Inizio di una storia d’amore. Milos, sei più bella di come ti ho immaginata“.

Lo scatto ha totalizzato un boom di likes, ed un utente in particolare ha dichiarato: “È una cosa che non smetterò mai di dirti: sei nata per essere estate, non te lo so spiegare, hai i colori dentro e fuori che riprendono l’estate e la sua gioia. Ti abbraccio forte, e comunque questo scorcio è di una bellezza fuori dal comune“.