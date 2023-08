Ema Stokholma, il dramma confessato dalla conduttrice: “Ho vomitato tutta la notte” | Scene da film horror

Il dramma che nessuno vorrebbe dover vivere per lei si è trasformato in terribile realtà: la testimonianza della conduttrice è da incubo.

Salva per miracolo: la testimonianza di Ema Stokholma ha dell’inverosimile, ma è tutto tragicamente reale.

La conduttrice francese naturalizzata italiana, al secolo Morwenn Mougerou, ha raccontato al “Corriere della Sera” una sconvolgente parte della sua vita.

Forte di un rinnovato successo in Rai e in radio, a 39 anni Ema è una conduttrice a tutto tondo, con all’attivo anche un romanzo autobiografico.

La sua vita però non è stata affatto semplice: se è ancora viva, lo deve solo alla propria forza d’animo.

Il ritorno a casa ha fatto riaffiorare ricordi tremendi

La conduttrice ha infatti raccontato, nel suo libro e in varie interviste, il rapporto con la madre abusiva e violenta, con cui sono cresciuti sia lei che il fratello Gwendal. La madre di Ema si è spenta tre anni fa a causa di una malattia, la leucemia, ma lei ha ammesso di non essere riuscita a perdonarla neppure allora.

In particolare, a seguito di una visita nel paesino in cui è cresciuta, Roman-sur-Isère, Ema ha riportato a galla un aneddoto che sembra tratto da un film dell’orrore: riguarda il tentativo di sua madre di spingerla a gettarsi da un ponte. “Avevo circa 8-9 anni. Non I’ascoltai solo perché in quel momento passo un conoscente che, ignaro, si mise a parlare con lei e la distrasse. In seguito ho vomitato tutta la notte, mi è venuta la febbre”, ha raccontato la conduttrice, che condannna tanto la malattia mentale della madre quanto l’indifferenza di chi la vedeva sofferente.

Una vita che ora può vivere serenamente

Fortunatamente, da quel periodo cupo Ema si è salvata. Come ha lei stessa testimoniato nel suo romanzo autobiografico “Per il mio bene”, dopo vari tentativi di fuga cominciati a soli 6 anni, a 15 anni riuscì a raggiungere il padre a Roma. La loro convivenza, pur essendo durata solo qualche mese, le ha permesso di costruire le fondamenta della propria vita futura.

Oggi Ema è una donna realizzata, sia lavorativamente che nel privato. Grazie alla partecipazione al reality “Ballando con le stelle” ha infatti conosciuto Angelo Madonia, coreografo e ballerino, che durante la trasmissione è stato il suo insegnante e partner e che oggi è il suo compagno. “Cercavo una cosa seria, così gli ho detto. E lui non è scappato.”, ha testimoniato, felice di poter parlare di un nuovo aspetto, questa volta del tutto positivo, della sua vita.