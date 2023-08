Walter Nudo, avete mai visto il padre? A 98 anni una forma straordinaria | Ecco da chi ha ripreso

Il celebre attore ha un papà incredibile: nemmeno i più appassionati del suo lavoro lo avrebbero potuto immaginare.

L’attore Walter Nudo, nato in Canada, si trasferì a 8 anni qui in Italia, e, al momento, detiene un “record” tutto italiano piuttosto bizzarro, che riguarda la sua partecipazione a due famosissimi reality show.

Stiamo parlando di Il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi: Nudo vinse entrambi, una doppietta di cui dovrebbe essere orgoglioso visto che, per ora, nessuno ha ancora battuto questo risultato.

Recitò, inoltre, in tre delle fiction italiane più viste di sempre: Un Posto al Sole, Incantesimo e Carabinieri. Idolo delle folle e da molte persone considerato uno dei migliori “sex symbol”, Nudo ha avuto un percorso lavorativo e umano di tutto rispetto.

Negli ultimi anni, dopo un lungo tempo in cui è stato esposto, si ipotizza che si sia un po’ ritirato, e uno dei post che ha pubblicato in questi giorni dimostra quanto sia attaccato alla famiglia – e anche quanto stia godendo della compagnia di suo papà.

Nudo e suo padre: l’incredibile corrispondenza

Walter pubblica un video molto particolare: sullo sfondo una cucina bianca, davanti a loro un tavolo di marmo grigio. I due profili sono quasi identici, nonostante l’età avanzata del padre di Walter la somiglianza è ancora evidente.

Walter, inoltre, sembra spronare il padre, forse per tenere l’uomo più in salute possibile: se nessuno avesse detto la sua età nella didascalia, sarebbe stato impossibile indovinarla. Probabilmente la pagina di Novella2000, che ha condiviso il video, ha pensato di inserire il numero per un bell’effetto sorpresa in chi lo ha guardato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

L’esercizio è fondamentale per una vita sana

Chissà che Walter Nudo non voglia mandare anche un messaggio importante riguardante la fondatezza scientifica che sta dietro alla relazione tra esercizio fisico e salute. Nel video, infatti, i due si cimentano in un esercizio contando ogni movimento insieme.

Il papà di Walter sarà senza dubbio felice che il figlio si occupi così meticolosamente di lui e della sua saluta, dati i suoi 98 anni. Insomma, non è certo da tutti raggiungere un’età tanto avanzata ed essere ancora in grado di fare qualche esercizio in questo modo: chissà che qualcuno non prenda spunto dall’esempio di Nudo e si renda conto di poter aiutare un proprio familiare con qualche minuto di allenamento al giorno.