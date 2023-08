“Era amatissimo dai grandi artisti”: annuncio Pippo Baudo | Per gli italiani un senso di vuoto

Il vuoto lasciato da questo grandissimo personaggio nel cuore degli italiani è davvero immenso. Era amato anche dai grandi artisti…

Pippo Baudo ha costruito una carriera televisiva che per molto tempo è sembrato un vero e proprio impero. Nonostante gli studi universitari, capisce subito che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo.

Inizia la sua carriera negli anni ’50 come presentatore radiofonico, per poi passare alla televisione negli anni ’60. Baudo è stato il volto di numerosi programmi di successo, tra cui “Domenica In” che ha fatto la storia della Rai.

La sua capacità di adattarsi ai format più disparati, come varietà, talk show e programmi di intrattenimento, lo ha reso una colonna portante nella tv del nostro paese.

Inoltre, il presentatore è stato al timone di eventi importanti, come il Festival di Sanremo, contribuendo a rendere il festival una parte fondamentale della cultura musicale italiana.

Amatissimo dai grandi artisti: lascia un enorme vuoto

Pippo Baudo ha fatto un annuncio pubblico per commentare la morte di uno degli artisti italiani più amati di sempre anche all’estero. Stiamo parlando chiaramente di Toto Cotugno che è scomparso all’età di ottant’anni. Questo ha colpito molto il presentatore che lo ha incontrato più volte sul palco di Sanremo.

Infatti, il conduttore ha detto: “Avevamo un ottimo rapporto cementato negli anni; io l’ho sempre fortemente voluto nei miei programmi, Sanremo e non solo ma non per simpatia, che pure non nego ci fosse, ma perché lui ha sempre portato pezzi importanti capaci di riscuotere un successo mondiale”. Inoltre, Pippo Baudo ha anche sottolineato quanto l’artista fosse apprezzato anche all’estero: “Cutugno era adorato all’estero, non solo in Russia, e amatissimo da grandi artisti. Tra le sue uscite eccezionali dobbiamo assolutamente parlare di quando Ray Charles cantò ‘Gli amori’, appunto di Cutugno; una interpretazione meravigliosa”.

Toto Cotugno: un italiano vero

Inoltre, Pippo Baudo anche sottolineato quanto si potesse proprio dire di Cutugno che era un ‘italiano vero’, in quanto le sue canzoni sono capolavori che hanno fatto il giro del mondo, facendo conoscere a tutti il Made In Italy.

Inoltre, ha sottolineato l’ex conduttore di Sanremo: “I lati deboli e quelli vincenti in lui combaciavano; era tenero e fragile, mai sicuro di quello che faceva. Questo rappresentava la sua forza e, appunto, la sua debolezza… Io l’ho conosciuto in un momento particolarmente felice, mi presentò suo figlio, ne era orgogliosissimo”. Infine, Pippo Baudo ha anche raccontato del rapporto di reciproco rispetto esistente tra lui e Toto Cotugno. Infatti, qualche volte il cantante gli faceva ascoltare in anticipo dei pezzi e lui suggeriva persino delle modifiche, spesso accettate di buon grado dall’artista. Secondo il presentatore di artisti così ne nascono veramente pochi.