Tiziano Ferro, conoscete il fratello dell’immenso artista? Sono praticamente identici

Tra i cantanti più amati degli ultimi tempi c’è lui, Tiziano Ferro: il vip ha un fratello, non è possibile immaginare quanto si somiglino.

Ci sono poche persone che non conoscono Tiziano Ferro: anche chi non è fan della sua musica di certo lo ha sentito nominare e conosce il personaggio.

Le sue canzoni, quasi tutte riguardanti relazioni o amori, spesso finiti, hanno avuto un grandissimo successo soprattutto nei primi anni 2000.

Ben presto, Tiziano Ferro iniziò a riempire gli stadi delle città italiani e la sua celebrità crebbe a dismisura fino a toccare i vertici della scala del successo in ambito musicale.

Forse non tutti sanno, invece, che Tiziano Ferro ha un fratello che gli somiglia moltissimo! Si chiama Flavio Ferro, ne avete mai sentito parlare?

I due ‘Ferri’

I due fratelli si passano 11 anni di differenza, e Flavio è il più giovane, nato nel 1991, anche lui a Latina. La somiglianza è davvero evidente, inoltre, anche Flavio ha una grande passione per la musica, al punto che ha fondato una band che si chiama The Tremble, diventata famosa soprattutto nel territorio di Roma.

Nello specifico, Flavio Ferro suona la batteria e ama, quindi, le percussioni. Flavio si è diplomato al liceo classico e laureato alla LUISS in International Management.

I fratelli più uniti che mai

Flavio Ferro ha lavorato per la Mostra del Cinema di Venezia e al Roma Tre Film Festival: insomma, anche per lui il mondo dello spettacolo è davvero dietro l’angolo. Ferro è una persona piuttosto riservata, e non si trovano molte informazioni sulla sua vita privata. Al momento sembra essere sentimentalmente legato a una ragazza estranea al mondo dello show business.

Nonostante l’estrema timidezza di Flavio, in una occasione i fratelli sono stati insieme in una intervista nel programma Mediaset Verissimo, in cui hanno raccontato qualcosa del loro rapporto, che, confermano entrambi essere davvero splendido. Flavio si è trasferito a Roma, inoltre l’anno scorso conobbe anche i nipoti Margherita e Andreas. Il cantante ha anche parlato di come sia stato crescere con un fratello così tanto più piccolo di lui: il loro rapporto, ha rivelato, si è equilibrato giusto da qualche anno, mentre in precedenza il maggiore, quindi Tiziano, era portato ad assumere un ruolo un po’ più autoritario, quasi genitoriale.