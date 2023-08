Morgan, dopo il grave gesto scoppia il terremoto | In arrivo conseguenze gravissime

Dopo il grave gesto di Morgan non poteva non esserci alcuna conseguenza. Terremoto in arrivo sul cantante. Ecco cos’ha fatto…

Non si fermano le polemiche dopo quello che ha combinato Morgan, durante il Festival della bellezza al tempio di Hera a Selinute.

Infatti, dopo una frase detta da una persona nel pubblico, il cantante ha iniziato ad andare in escandescenza e a ricoprire di insulti le persone presenti. Il tenore delle sue parole è stato osceno e veramente deludente.

La serata doveva essere un tributo al cantante Franco Battiato, tuttavia, le cose sono sfuggite al controllo di Morgan che ha rivolto un insulto omofobo al pubblico che ha fatto giustamente indignare tutti.

Le conseguenze non si fermano alla polemica, visto il terremoto che è scoppiato. Infatti, potrebbero esserci qualcosa di molto più grave.

In arrivo conseguenze gravissime per Morgan

Dopo quello che ha fatto, le cose non si mettono benissimo per Morgan che dovrà rendere conto di quello che è successo. Infatti, il suo gesto è stato molto grave. Durante il concerto dedicato a Battiato ha iniziato a lanciare contro il pubblico degli insulti omofobi in modo molto aggressivo.

Il cantante successivamente si è scusato dicendo: “È stata una cosa terribile che ho detto. Una frase che ha rovinato tutto. Una frase per cui chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi. Sono passato dalla parte del torto perché quella da lezione è diventata un turpiloquio. Mi vergogno e non mi piace. Io sono da sempre in difesa delle minoranze e a tutela dei diritti e delle libertà degli omosessuali. Quella è stata un’espressione non rivolta a sfregio contro di loro. Un po’ come quando ti esce ‘figlio di p*****a’ , non vuol dire che ce l’hai con la madre. Questo ovviamente non giustifica ciò che di orrendo ho detto. Non sono omofobo, io amo, apprezzo e professo da sempre il diritto alla libertà di ognuno di noi come individuo”. Questa cosa potrebbe costargli l’esclusione da X-Factor dove dovrebbe essere uno dei giudici della prossima edizione.

Le giustificazioni di Morgan

La scarica di insulti sarebbe iniziata dopo che il cantante si è esibito in un pezzo di Tenco, in quanto qualcuno dal pubblico avrebbe sottolineato che il concerto era dedicato a Battiato e dunque quella scelta era fuori tema.

Morgan ha asserito che dopo aver motivato la scelta di inserire quella canzone in scaletta, qualcuno dal pubblico lo avrebbe definito ‘pagliaccio’, a quel punto la sua ira non ha più retto e si è lasciato andare a quei vergognosi insulti.