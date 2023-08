Andrea Delogu, le notti trascorse in un garage: “Mi ha salvato la vita” | Ecco con chi ci abitava

La conduttrice emiliana Andrea Delogu apre il cuore ai followers: la confessione su Instagram spiazza la rete.

L’avvenente Andrea Delogu ha esordito in Mediaset nel 2002, ma ha costruito una solida carriera in Rai a partire dal 2014, ed ha militato nelle tre reti pubbliche in svariate kermesse e varietà.

Nel 2022 ha confessato a “Vanity Fair” di aver allacciato una relazione con un uomo molto più giovane di lei, un modello 23enne, ed ha riferito: “Avevo dato un nome ad una relazione importantissima, un matrimonio, ed è finita. Ora so solo che con lui sto bene, frequentarlo ha fatto riaffiorare sensazioni bellissime“.

Ed ha inoltre aggiunto: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi. Il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi“.

In realtà, Andrea Delogu mantiene nella sua vita anche un altro rapporto indissolubile: la conduttrice condivide infatti da alcuni anni la propria routine con la meticcia Spilla, una cagnolina che l’ha aiutata a superare un momento particolarmente buio della sua esistenza.

Andrea Delogu e la commovente dedica a Spilla

La mattatrice ha recentemente caricato un post su Instagram un video in cui si produce in un bagnetto a beneficio dell’amato quadrupede, ed ha riepilogato le fasi salienti della loro convivenza.

Andrea Delogu, infatti, non ha sempre goduto di uno status sociale privilegiato, ed ha commentato: “Quando abitavamo nel garage (è una storia lunga, un giorno ve la racconto), comunque, quando abitavamo lì, l’abbracciavo e le dicevo che un giorno avremmo avuto un appartamento vero. Poi, nel piccolo appartamento buissimo le avevo promesso che un giorno avremmo avuto un balconcino e le avrei fatto un bagnetto privato in erbetta“. La conduttrice ha poi ammesso: “Spilla mi ha salvato la vita prima di tutti, prima dell’analisi, mi ha fatto capire che non dovevo pensare solo a me. Pilla non è mia figlia, non l’ho mai pensato, quindi state calmi, già vi vedo fare paragoni, lei è Spilla. Spilla la amo, è il cane più bello del mondo, dopo il vostro, ovviamente (non è vero, lei è la più bella!)“.

Le riflessioni di Spilla

Il settimanale “Panorama”, inoltre, ha interpretato le emozioni della pupilla di Andrea Delogu, e le ha trascritte in una surreale intervista canina.

Il pet avrebbe fatto intendere al giornalista: “Non sono solo sicura di me: so quello che voglio. Volevo stare con Andrea, e ora viviamo insieme. Non sono il classico cane che ubbidisce e mangia il biscottino, quando do retta a qualcuno è solo perché ho deciso di farlo, altrimenti non mollo!“.