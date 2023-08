Sanremo, svelato il successore di Amadeus: “Con lui un grande Festival” | È il più famoso di tutti

Ecco svelato il nome del successore di Amadeus dopo il Festival di Sanremo 2024. Potrebbe essere proprio lui, il più famoso di tutti…

Esisterà davvero un post-Amadeus per il festival di Sanremo, oppure il conduttore diventerà come Pippo Baudo, ottenendo un quasi monopolio sulla conduzione della gara canora più famosa d’Italia.

Infatti, il conduttore nel corso delle ultime edizioni è riuscito a raggiungere ascolti record, riuscendo a portare davanti alla televisione diverse generazioni di italiani. Infatti, la sua formula vincente è stata quella di prendere i cantanti amati dagli adulti e dai più giovani.

Nonostante si vociferasse che quello del 2023 sarebbe stato il suo ultimo Sanremo, alla fine il conduttore è stato confermato anche per l’edizione 2024.

Eppure, adesso è stato svelato anche il nome del suo possibile successore. A svelarlo è Claudio Cecchetto. Il conduttore è il più famoso di tutti…

Ecco il nome del successo di Amadeus

Claudio Cecchetto ha detto chi secondo lui dovrebbe essere il successore di Amadeus alla conduzione di Sanremo, nel corso di un’intervista per Fanpage. Tuttavia, la sua è solo un’ipotesi e sembra essere anche abbastanza improbabile in quanto il conduttore in questione fa parte della scuderia Mediaset e sì sa che di solito la Rai pesca tra le sue carte, non quelle id altre reti. Secondo lui il successore di Amadeus dovrebbe essere Gerry Scotti

L’uomo ha detto: “Squadra vincente non si cambia. A queste eventualità bisogna pensare se ci sono i motivi per un cambio, ma per come vedo io Sanremo, non avverto questa necessità. Certo, lo meriterebbe, ma il problema di Gerry è che anche lì è una questione di aziende. Bisognerebbe fare un’eccezione come hanno fatto con Maria De Filippi. Lui è lo zio d’Italia e con lui si porterebbe sicuramente a casa un grande festival”. D’altronde anche Paolo Bonolis è stato alla conduzione del Festival, oltre a Maria De Filippi che ha affiancato Carlo Conti.

Il co-conduttore sognato da Amadeus

Da bravo tifoso dell’Inter, c’è un ex super ospite che Amadeus vorrebbe al suo fianco come co-conduttore del suo ultimo festival di Sanremo. Si tratta dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic. Infatti, come invitato alla competizione canora nel 2021, si è rivelato molto simpatico e in grado di entrare in empatia con il pubblico.

A lanciare questa indiscrezione sarebbe stato il direttore della rivista scandalistica Novella 2000 che solitamente è ben informato sulle novità televisive. Non resta che aspettare la conferenza ufficiale Rai in cui saranno annunciati i nomi dei co-conduttori.