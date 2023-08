“Ti do una pizza, ‘sta balena…”: Valeria Marini minacciata in diretta | Scena da censura immediata

Volano parole pesantissime: protagonisti della scenata la showgirl e un noto volto della televisione italiana. In sala tutti sconvolti.

Offese vere e proprie, si arriva quasi alle mani: un momento sconvolgente, quello vissuto dalla showgirl Valeria Marini durante le riprese di una trasmissione di punta di Canale 5.

Il tutto si è svolto davanti alle telecamere, nonostante poco prima fosse stato annunciato il “nero”, o l’inizio dello stacchetto pubblicitario: la scenata è però stata mandata in onda.

Forse, data la natura spesso polarizzante della showgirl romana, i direttori tecnici di Mediaset hanno pensato all’audience che una lite del genere avrebbe generato.

Ad avvalere questa tesi è sicuramente la presenza dell’altra persona coinvolta, nota a tutti…

La lite scoppiata in diretta ha messo tutti a disagio

È accaduto durante le riprese di Scherzi A Parte. Il programma, che in questi giorni è di nuovo in onda su Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi, ha visto Valeria Marini scontrarsi con l’attore Claudio Amendola. La Marini non ha apprezzato il continuo tessere le lodi di Amendola nei confronti di Cristina Chiabotto, ed è andata a confrontarlo in merito. Da lì in poi, il vero e proprio delirio di offese.

“Ma ti sembra giusto che mi metti appesa là come un salame e poi mi lasciate fuori di scena?”, ha esordito la Marini; al che Amendola, scocciato, ha replicato: “Parla con chi ti pare ma non mi fare ‘ste scenate“. La Marini ha alzato la voce, accusandolo di starle rivolgendo un atteggiamento poco cavalleresco, e Amendola le ha chiesto di farla finita, per poi chiedere allo staff dietro le quinte di portarla via. Di fronte all’offesa, la Marini è sbottata, e Amendola ha decisamente alzato i toni minacciando di metterle le mani addosso: “Ti do una pizza, vedi ‘sta balena…“. A quel punto Valeria Marini, sotto gli occhi sbigottiti di Stefania Sandrelli e Luca Toni, è uscita dallo studio.

Un rapporto che nessuno dei due ha mai voluto approfondire

Correva il lontano 2007 quando questa discussione ebbe luogo, ma ancora oggi è ricordata come uno dei momenti più violenti della TV italiana, e per una buona ragione: il litigio è infatti rimasto avvolto nel mistero, dato che nessuna delle persone coinvolte, neppure gli spettatori, dichiarò mai se fosse tutto organizzato o se si fosse trattata di una genuina discussione nata tra i due VIP. Dopo l’uscita di scena della Marini Amendola tornò in studio scusandosi e dichiarando che il pubblico doveva aspettarsi certe scenate, data la natura del programma.

Neppure Valeria Marini e Claudio Amendola hanno mai rilasciato dichiarazioni in proposito, né assieme né separatamente, e ad oggi il rapporto tra i due non sembra essere stato approfondito: possiamo presumere che entrambi continuino a lavorare, e a sopportarsi, a debita distanza.