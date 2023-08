Mara Venier, tutta la verità sul tradimento è uscita fuori: “Quanto me so’ divertito” | Matrimonio distrutto

Arriva la confessione tutto pepe su Mara Venier: al suo matrimonio sono volati gli stracci, sposa furibonda per il flirt clandestino.

La “Zia d’Italia” Mara Venier ha temporaneamente abbandonato le redini di “Domenica in”, e si appresta a condurne l’ultima edizione. Da anni si mormora infatti circa la possibilità che la conduttrice si congedi dal format in favore di programmi meno impegnativi e prolungati lungo l’anno televisivo.

Mara Venier stessa ha ammesso di desiderare maggior tempo per la propria relazione: è infatti legata da tempo al produttore cinematografico Nicola Carraro, e la coppia risulta tutt’ora complice ed affiatata.

Lo dimostra anche un recente scatto pubblicato dalla Versilia, in cui la mattatrice ed il compagno posano assieme sorridenti e felici. Un incauto follower ha però commentato: “Ma se sei tanto innamorata e felice, perché non smetti di fare ‘Domenica in’ e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri“.

Mara Venier ha perso le staffe e, con la notoria grinta, ha ribeccato l’utente:: “Senti, fatina cara, perché non ti fai i ca**i tuoi? Fata turchina de ‘sto ca**o“. La conduttrice spicca per temperamento sanguigno e spontaneo, e lo ha dimostrato anche durante il suo primo – e breve – matrimonio…

Mara Venier furibonda alle proprie nozze

Ben prima della relazione con Nicola Carraro, Mara Venier aveva accettato la proposta di matrimonio dell’attore Jerry Calà, ed ha pronunciato il fatidico sì a Las Vegas.

Il sodalizio romantico, però, durato dal 1984 al 1985, non è certo nato sotto una buona stella. I giornali scandalistici dell’epoca avevano infatti insinuato che Jerry Calà avesse tradito la novella sposa proprio durante il party nuziale, e che Mara Venier avesse – comprensibilmente – eruttato fuoco e fiamme davanti agli invitati. Intervistato a distanza di decenni dall’episodio, Jerry Calà ha finalmente fornito la sua versione dei fatti, ed ha raccontato a “Il Corriere della Sera”: “Non è vero! Organizzammo un party per gli amici al Cucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato (Zero, n.d.r.) era entusiasta: ‘Ahò, quanto me ‘so divertito!’… Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un ca**one, non all’altezza...”.

Il rapporto di Mara Venier e Jerry Calà

L’attore e cabarettista catanese sembra aver trovato la serenità sentimentale accanto all’imprenditrice veronese Bettina Castioni, con cui ha convolato a nozze nel 2002, e dalla quale ha avuto il figlio Johnny.

In merito al suo fallimentare matrimonio con Mara Venier, Jerry Calà ricorda la sua ex moglie con affetto, ed ha ammesso a posteriori: “Un amore travolgente. Diventato una grande amicizia“.