Luciana Littizzetto, sapete quanto guadagna la famosa comica? Resterete di stucco

L’amatissima comica Luciana Littizzetto ha fatto ridere il Bel Paese per anni: il suo stipendio? Non lo immaginereste mai.

Luciana Littizzetto ha un curriculum ormai di tutto rispetto: sono anni che è in televisione e che si cimenta nel ruolo di comica ormai professionista.

Redattrice, conduttrice e comica, Luciana Littizzetto ha esordito già negli anni ’90 in televisione, seppure abbia raggiunto il successo più ampio grazie alla sua partecipazione fissa al programma di punta di Rai 3 Che Tempo Che Fa, in onda la domenica sera.

In coppia con Fabio Fazio, il conduttore che durante il suo momento di gloria le faceva un po’ da spalla, Littizzetto ha conquistato tutti, donando leggerezza, ironia e acuta satira a spettatori e spettatrici del programma, che vide ospiti di eccezione e internazionali.

Come avrete probabilmente già appreso nei mesi passati, Littizzetto, insieme a Fazio, non saranno più in Rai, bensì sono entrambi passati a Discovery. Ma quanto guadagnerà la comica? Vediamolo insieme.

‘Lucianina’ non fa sconti?

Bisogna considerare che, oltre alle sue performance televisive, Luciana ha scritto anche diversi libri, la maggioranza dei quali con fine ironico, ma con una implicita critica sociale al contemporaneo che non risparmia niente e nessuno.

La notizia del suo patrimonio, invece, ci viene rilasciata direttamente dall’agenzia ANSA: Littizzetto per Che Tempo Che Fa guadagnerebbe ben 800 mila euro a stagione. Nel suo patrimonio, però, bisogna considerare anche gli immobili, che, pure, non passano di certo inosservati.

Il salto nel vuoto di Luciana Littizzetto

In merito agli immobili posseduti dalla comica, Littizzetto avrebbe a suo nome in totale 21 case, la cui collocazione varia tra Torino, Bosconero e Milano. Evidente è che Luciana ha scelto saggiamente di investire i suoi soldi nel mattone, giungendo così a questo risultati nel corso degli anni.

Non sarà stata una decisione facile per lei lasciare Rai dopo tanti anni, passando a discovery con un programma su Nove. Inoltre le è stato proposto anche un altro ingaggio, che Luciana avrebbe accettato: si tratta del ruolo di giudice nel Talent Show di Italia Uno Tu sì que Vales, molto simile, come format, all’altro celebre show Italia’s Got Talent. Tu si que Vales, infatti ha già subito un cambiamento importante, che risiede nell’estromissione di Belen Rodriguez dalla conduzione; sembra, inoltre, che la show girl non verrà affatto rimpiazzata.