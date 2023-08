Uomini e Donne, la nuova edizione parte col botto | Mega rissa in studio tra due protagonisti

La nuova stagione di “Uomini e Donne” apre i battenti con un furente litigio in studio: volano stracci a Canale 5.

Il dating-show per antonomasia tornerà a breve sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset; a condurlo vi sarà come sempre la sua creatrice Maria De Filippi, da anni deus ex machina dei format proposti dall’emittente.

La conduttrice, però, dovrà sottostare – al pari di Alfonso Signorini e di altri celebri colleghi – ai diktat recentemente imposti da Pier Silvio Berlusconi.

L’Amministratore delegato del Biscione ha infatti caldeggiato l’eliminazione di tutti i contenuti trash dalle proprie reti, e nelle ultime settimane si è persino ventilata l’ipotesi di un ridimensionamento del ruolo di Tina Cipollari, se non addirittura della sua assenza dal parterre del programma.

Secondo le più recenti indiscrezioni, l’opinionista non solo sarà presente alla trasmissione, ma avrebbe ingaggiato anche una lite furiosa con una new-entry del 2023… Di chi si tratta?

“Uomini e Donne”, Tina Cipollari infiamma le registrazioni

La seconda registrazione di “Uomini e Donne” del 28 agosto ha dedicato spazio alle dame e a cavalieri del Trono Over, e testimoniato il ritorno di una protagonista molto amata.

Si tratta di Barbara De Santi, balzata agli onori della cronaca gossip anche per i suoi reiterati scontri con la pepata Gemma Galgani. In una recente intervista resa a “Tag24”, la 53enne mantovana avrebbe ammesso di esser nuovamente predisposta alla ricerca dell’amore, ed il suo appello è stato prontamente accolto dalla redazione di “Uomini e Donne”, per la gioia dei fan. Al contrario, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sarebbero stati estromessi dallo show; in compenso, però, ha fatto ritorno nel format l’attempato cavaliere Elio Servo, a sua volta nemesi di Tina Cipollari. Tra i due non corre certo buon sangue, e l’esperto televisivo Lorenzo Pugnaloni ha asserito che, nel corso delle registrazioni, in studio è scoppiata una “mega lite” di proporzioni bibliche.

Le controversie sui nuovi tronisti di “Uomini e Donne”

Per quanto riguarda, infine, i nuovi volti Brando e Cristian, da giorni i social mormorano che entrambi abbiano gabbato la redazione dello show, e risultino già fidanzati all’esterno del programma.

Se Cristian si è affrettato a smentire i rumors con un comunicato su Instagram, Brando avrebbe intrapreso un percorso di conoscenza con una delle corteggiatrici, conducendo già in esterna due di esse. Non si hanno invece notizie apprezzabili sulla sorte di Manuela Carriero: occorrerà dunque attendere la programmazione canonica dello show.