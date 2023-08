“Vai a vedere altri artisti”: Enrico Brignano, terremoto prima dello spettacolo | Ecco cos’è successo

Il commento sui social scatena la bufera: un atteggiamento ritenuto poco amichevole è al centro delle critiche riguardanti il comico.

Un modo di fare eccessivo e fastidioso: nei commenti di un post di Instagram del comico Enrico Brignano si scatena un’accesa discussione, in cui interviene persino un personaggio d’eccezione, a lui molto vicino.

Brignano, showman romano nato nel 1966, è un nome molto noto nell’ambito della comicità. Sul suo curriculum conta numerose esperienze da attore e doppiatore e lavori sia al cinema che in televisione, oltre che sul suo amato palcoscenico teatrale.

Tuttavia la sua presenza sembra non andare a genio a tutti, come dimostra in particolare la discussione avvenuta nei commenti sotto al suo post.

A sua difesa tuttavia è intervenuta una persona che più di ogni altra può vantare di conoscerlo: si tratta della donna che Enrico Brignano ha sposato, un volto noto.

Il rapporto speciale con lei, accorsa a difenderlo

Proprio così: il più grande supporto di Enrico Brignano non può che essere quello di Flora Canto. L’attrice e conduttrice, sua compagna dal 2014, si è messa in prima linea per difendere il marito da un commento di odio mirato che non ha gradito.

Flora ed Enrico hanno due figli: Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. I due sono convolati a nozze con rito civile solo nel 2022, in una cerimonia tenutasi a Ladispoli con più di 150 invitati, officiata dal sindaco del paese e con testimone l’attrice Tosca D’Aquino.

Una polemica a vuoto: il caso Brignano

La discussione è nata sotto un post in cui il comico lamentava un ritardo di “Ita”, la compagnia aerea con cui Brignano avrebbe dovuto viaggiare per recarsi a Bari in occasione di uno spettacolo. Una lamentela che appare sensata, dato che il ritardo avrebbe potuto costringerlo ad annullare lo spettacolo, ma che ha scatenato fastidi in un utente polemico, che ha commentato: “Per te è comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze“.

In aiuto del comico sono accorsi numerosi fan, che hanno sottolineato che il prezzo del biglietto dello spettacolo “Ma… diamoci del tu!” parte da una cifra molto più bassa, 40 Euro; il prezzo segnalato dall’hater è quello per la prima fila, e in un mondo di artisti i cui concerti e spettacoli partono da prezzi più elevati per le ultime file quello di Brignano non può essere considerato eccessivo. Ma soprattutto è intervenuta Flora Canto, irritata dalla polemica, che ha messo a tacere l’utente con una battuta ironica: “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti“.