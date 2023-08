Belen Rodriguez, dopo l’addio a Stefano il duro sfogo: “Non è affar mio ma…”

Duro sfogo dopo il sofferto e ennesimo addio a Stefano De Martino. Ecco cosa sta vivendo Belen Rodrigueze…

L’eterna soap opera tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua. Infatti, i due sono ormai da tantissimi mesi al centro del ciclone poiché si è diffusa la notizia che tra i due c’è stata un’ulteriore crisi che avrebbe portato alla rottura definitiva.

Le voci non si sono zittite, nonostante i due bellissimi ragazzi abbiano per mesi provato a ribadire che tra i due le cose andassero bene e che il tempo passato distanti era dovuto solamente ai troppo impegni lavorativi, cosa che corrispondeva anche a realtà.

Poi però sono arrivate anche le vacanze che i due, contro ogni aspettativa, hanno preferito passare separati con il figlio. Infatti, questo non ha fatto che aggravare le voci sulla loro separazione.

Adesso sembra addirittura che Belen abbia un nuovo amore. Dopo l’addio a Stefano De Martino, decide di lasciarsi andare a un duro sfogo. Ecco che cos’è accaduto…

Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano

Dopo i gossip che sono circolati sulla presunta nuova relazione di Belen Rodriguez, gli hater sul web si sono scatenati contro la showgirl argentina, come purtroppo capita spesso. Probabilmente, in molti, senza sapere in realtà nulla della loro vita privata, hanno dedotto che fosse colpa della conduttrice e hanno deciso di scagliarsi contro di lei con cattiveria. Troppo spesso accade così sui social network, dove le persone sfogano la loro frustrazione contro personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, principalmente donne.

Belen Rodriguez non ci sta a sopportare in silenzio e decide di condividere un argutissimo spezzone di un testo scritto da Paolo Borzacchielli, dove si legge: “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta. ‘Se fossi in te’, Non sei in me. ‘Io al tuo posto farei’. Non ci sei. ‘Se posso darti la mia opinione non richiesta’. Non puoi. ‘Non sta a me dirlo’. Esatto. ‘So che non è affare mio ma…’. No. Con coloro che sentono l’insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flatulenze verbali, non si discute: si cambia stanza”.

Stefano e Belen dopo la rottura

Non ufficiale ma un po’ sgamata sembra essere la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Per il momento l’ex ballerino dovrebbe essere ancora single mentre la showgirl argentina potrebbe aver iniziato una relazione con Elio Lorenzoni.

Infatti, i due sono stati paparazzati insieme mentre si trovavano con la famiglia della conduttrice sull’Isola di Albarella. I due hanno deciso di fare una romantica passeggiata al tramonto a cavallo in spiaggia.