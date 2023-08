Cristiano Malgioglio cerca marito: il noto regista si è candidato | È famoso in tutta Italia

L’eclettico Cristiano Malgioglio pubblica un annuncio per cuori solitari sui social: arriva la proposta del celebre regista.

Il paroliere, cantante ed opinionista Cristiano Malgioglio colora da anni il mondo dello spettacolo italiano, complici anche i suoi iconici look e l’autoironia insita nel suo personaggio.

L’interprete siciliano è in attività dal 1972, ed ha contribuito alla creazione di alcuni dei brani evergreen della discografia tricolore; tra di essi ricordiamo ad esempio “Ancora ancora ancora”, “Gelato al cioccolato” e “L’importante è finire”.

Da anni legato a doppio filo al talent mariano “Amici”, Cristiano Malgioglio funge da prezzemolino anche in numerosi altri format targati Rai e Mediaset.

Nonostante le sue frequenti apparizioni pubbliche e le divertenti bordate ad uso e consumo degli spettatori, però, l’artista di Ramacca risulta possedere un’indole piuttosto riservata, soprattutto nei confronti delle proprie frequentazioni più intime. Attualmente single, Cristiano Malgioglio avrebbe infranto la consueta discrezione, e pubblicato un annuncio in cui cerca marito.

Cristiano Malgioglio, l’appello infiamma i social

Il cantante ha sfruttato il proprio account di Instagram per rivolgersi alla vasta platea dei suoi followers, ed ha esordito: “Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni“.

Cristiano Malgioglio ha in seguito precisato: “Piacente, un po’ ricco, belloccio, a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di una DIVA indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi… Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. P.S.: niente fedeltà, da parte mia, si intende. Grazie“. Il performer ha evidentemente fatto il verso alla provocazione di Arisa, che negli scorsi giorni ha divulgato sui social uno scatto senza veli, aggiungendo in calce un appello per la ricerca di un potenziale marito. La simpatica iniziativa di Cristiano Malgioglio, però, ha mobilitato alcuni nomi eccellenti del mondo dello spettacolo. In primis, un noto regista…

Le repliche esilaranti a Cristiano Malgioglio

Il noto comico toscano Giorgio Panariello ha immediatamente ribeccato il cantante, imitando persino la sua pronuncia, ed ha suggerito sotto al suo post: “Sendi Carlo Condi“.

Anche il regista Leonardo Pieraccioni ha replicato con prontezza di spirito, e rilanciato: “Fammi uno sgondo sull’edà, e sono tutto duo!“, aggiungendo in calce al divertente inciso un cuoricino affettuoso. Il trend lanciato da Arisa conquisterà altri volti noti dello show-business? Non resta che seguire l’evolversi della vicenda… Dopo aver opportunamente preparato i pop-corn!