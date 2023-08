Cristina Scuccia, siamo sicuri che sia lei? Trasformazione impressionante | L’ex suora irriconoscibile

L’ex ecclesiastica e naufraga Cristina Scuccia sorprende i fan con un look nuovo di zecca: è boom di commenti su Instagram.

Cristina Scuccia, nota in passato anche come “Suor Cristina”, ha raggiunto grande notorietà grazie alla sua partecipazione a “The Voice of Italy”, in cui ha conquistato il posto più alto nel podio nel 2014.

All’epoca appartenente all’ordine della Suore Orsoline della Sacra Famiglia, la suora siciliana ha in seguito inciso l’album “Sister Cristina” per la Universal Music Italia, disco che le ha permesso di spiccare anche nel panorama internazionale.

Dopo la pubblicazione della sua seconda fatica discografica “Felice” del 2018, Cristina Scuccia ha intrapreso un percorso di introspezione, e si è interrogata sui propri desideri ed ambizioni.

A novembre del 2022, infine, ha regalato un’intervista esplosiva a Silvia Toffanin, e dichiarato nello studio di “Verissimo” di aver abbandonato i voti in favore di una vita laica e all’insegna della riscoperta di sé. Pochi mesi dopo, ha addirittura accettato l’ingaggio dalla produzione de “L’Isola dei Famosi”…

Cristina Scuccia e la metamorfosi in Honduras

Per Cristina Scuccia la partecipazione al talent di Canale 5 ha sancito un addio momentaneo, ma determinante, alla sua comfort zone. All’interno del survival game ha infatti messo alla prova le proprie capacità relazionali, fisiche e la propria resistenza, arrivando persino a confessare la nascita di un amore travolgente durante la sua esperienza in Spagna.

La cantante ha infatti abbandonato l’Italia poco dopo essersi congedata dal velo e dalla tonaca e, timorosa di ricevere giudizi tranchant in Patria, ha lavorato nella ristorazione iberica per qualche mese. Pur senza rivelare l’identità della misteriosa fiamma, Cristina Scuccia sembra aver finalmente fatto pace con il proprio passato ecclesiastico, ed abbracciato la prospettiva di un nuovo percorso davanti a sé. La naufraga è persino approdata alla finale del reality e, pur senza vincerlo, sembra aver ottenuto le risposte esistenziali che cercava. Nelle ultime ore, la performer ha condiviso con i fan alcuni scatti da Barcellona, ed il suo drastico cambio di aspetto ha decisamente spiazzato la rete.

Look trasgressivo e urban-chic per Cristina Scuccia

Dal velo, ai morbidi e lunghi capelli sciolti. Dalla chioma fluente, alle grintose trecce afro bionde: Cristina Scuccia ha decisamente scalato una marcia, e sembra decisa ed esplorare il proprio futuro senza preconcetti. Nei suoi scatti, la cantante ha vagato per Barcellona, coperta da un morbido completo giacca-pantalone in seta verde bottiglia e comodi sandali in stile Birkenstock.

La sua immagine attuale, fresca e anticonformista, stride parecchio con quella degli esordi, e un fan in particolare ha commentato: “Non voglio essere critico (…) ma passare da un lato al lato opposto, pieno di eccessi, non si scontra con i principi che continui ad esprimere? (…) Secondo me è marketing, stai sfruttando l’onda“. Un altro utente ha rilevato invece: “Ti preferivo prima, semplice. Così non mi piaci, torna ad essere te stessa. Gli eccessi non vanno mai bene, il mio pensiero“. E voi, che ne pensate?