Elisabetta Gregoraci sotto accusa insieme alla sorella: “Il chirurgo è lo stesso” | La risposta spiazza tutti

Gregoraci: il dito puntato su Elisabetta e sua sorella che devono difendersi, nessuno si sarebbe aspettato questa reazione.

Conosciamo Elisabetta Gregoraci grazie alle sue performance di show girl e conduttrice ormai nota a livello nazionale.

Chiacchieratissima, la sua vita privata è considerata da molti movimentata: in particolare fu molto commentato il suo legame con l’imprenditore Flavio Briatore, con il quale fu sposata fino al 2017, quando avvenne la separazione tra i due.

La storia ebbe un rilievo persino internazionale, questo per via della grande fama che Briatore aveva al tempo anche fuori dal Bel Paese; tutt’oggi Flavio ed Elisabetta si suppone abbiano rapporti visto il figlio in comune.

Elisabetta Gregoraci ha anche una sorella, con la quale è molto legata, Marzia Gregoraci: incredibile la somiglianza tra le due sorelle, che, però, è stata utilizzata come pretesto per attaccare duramente le Gregoraci.

Gregoraci in spiaggia

Il tutto ha inizio con la semplice pubblicazione di Elisabetta Gregoraci di una fotografia su Instagram, in cui sono presenti sia lei che sua sorella Marzia, entrambe immerse parzialmente in un mare davvero cristallino che farebbe invidia a chiunque.

Sotto alla fotografia con la sorella, una pioggia di critiche è partita dai follower di Elisabetta, che hanno notato diversi aspetti secondo loro inappropriati. Tra tutti, però, un commento ha superato gli altri in cattiveria.

La risposta di Elisabetta

“Stesso denti, stesso seno.. il chirurgo è lo stesso immagino”, ha scritto un utente sotto alla foto delle due sorelle in costume, insinuando che siano andate dallo stesso chirurgo vista la loro somiglianza. Tralasciando il fatto che le sorelle Gregoraci sembrano somigliarsi da parecchi anni, se anche fosse che una delle due o entrambe fossero ricorse ai famosi “ritocchini” bisognerebbe chiedersi con quale diritto gli utenti si sentono autorizzati a scrivere parole di odio riguardo ai corpi delle altre persone.

La risposta di Elisabetta è esemplare: “Tenerezza”, scrive in risposta a questo commento. Certo è che Elisabetta è forte abbastanza da sopportare insinuazioni del genere; sfortunatamente è altrettanto indubbia una attenzione morbosa per il corpo, soprattutto quello delle donne: quasi una ossessione malsana che condizione le persone su tanti livelli. Fortunatamente ci sono personalità famose come Elisabetta Gregoraci che aiutano nella lotta contro il body shaming.