Manila Nazzaro sbugiarda il suo ex: “Una cattiveria gratuita” | Ecco cosa le ha fatto davvero

La showgirl Manila Nazzaro rompe gli argini del pudore e confessa finalmente i retroscena sulla rottura con Lorenzo Amoruso.

L’avvenente e biondissima Manila Nazzaro ha recentemente conquistato rinnovata popolarità grazie alla sua partecipazione al “GF Vip 6”, in cui si è affermata come una delle protagoniste più amate e sostenute dai social.

Numerosi utenti in rete hanno infatti dato vita al fandom dedicato #lavapiatters, giocando sulle velleità da casalinga esibite da Manila nel corso della sua avventura nel reality.

L’ex reginetta di bellezza – ha conquistato infatti la corona di Miss Italia nel 1999 – all’epoca appariva sentimentalmente legata a doppio filo al dirigente sportivo Lorenzo Amoruso, e caldeggiava spesso l’idea del matrimonio.

Dopo alcuni mesi dal termine del format, però, la coppia ha annunciato la rottura, e non sono mancate le accuse e le recriminazioni reciproche. Attualmente Manila Nazzaro ha ritrovato la serenità a fianco del ballerino romano Stefano Oradei, e la love-story sembra procedere a gonfie vele. In una recente intervista, resa al magazine “Diva e Donna”, però, la showgirl non ha rinunciato a togliersi alcuni sassolini postumi dalle scarpe…

Manila Nazzaro a ruota libera su Lorenzo Amoruso: “Frasi che mi hanno ferita troppo”

La conduttrice radiofonica, recentemente approdata da RTL 102.5 a Rai Radio tutta Italiana, ha rivelato come, al termine della sua esperienza al “GF Vip 6”, avesse ritrovato un Lorenzo Amoruso decisamente cambiato, rispetto ai primi tempi della loro frequentazione.

Ed ha confessato: “A volte mi ha detto frasi che mi hanno ferita troppo, che goccia dopo goccia hanno scavato qualcosa in me. Dopo l’ennesima litigata, l’ennesima sfuriata, ho capito che era finita“. Secondo Manila Nazzaro, l’ex fidanzato avrebbe sfruttato la rottura per gettar fango sulla sua immagine, ed ha sentenziato: “Ha deciso di raccontare tante fandonie. Sa benissimo che ci siamo lasciati perché litigavamo sempre, litigate forti. Non certo perché c’era un’altra persona… Una cattiveria gratuita. Ha dato il via a commenti offensivi sui social. È stata la conferma che lui non era l’uomo giusto per me“.

Il nuovo amore di Manila Nazzaro

Come anticipato, il cuore della conduttrice appartiene ormai – oltre che ai figli ed alle storiche amiche – al ballerino Stefano Oradei, con cui si è concessa in primavera le prime vacanze romantiche.

A tal riguardo ha ammesso: “Ho accanto un uomo completamente diverso. In pochissimo tempo ho avuto il coraggio di rivoluzionare la mia vita, ma anche di esporla, incassando tutta una serie di giudizi, a volte anche aggressivi“. D’altronde, però, non vi era alcun motivo di nascondere la sua improvvisa felicità, e Manila ha concluso: “Credo di meritarmela, dopo quello che ho sofferto“.