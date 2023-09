Daniele Bossari, dalla depressione al tumore | Il triste calvario del conduttore

La vita di Daniele Bossari non è stata di certo facile, anzi ha dovuto vivere un doppio calvario. Dalla depressione al tumore, ecco la storia del conduttore

Daniele Bossari è un noto conduttore del mondo della televisione e della radio italiana che entrato nel cuore delle persone grazie alla sua spontaneità e simpatia.

Tuttavia, nonostante la sua carriera era al top qualche anno fa, ha poi subito una battuta d’arresto, diventando sempre più marginale.

Proprio a causa di questo, ha decido di partecipare al Grande Fratello Vip qualche anno fa, dove ha fatto vedere che bravo ragazzo fosse e infatti il pubblico lo ha premiato con la vittoria.

Il conduttore ha dovuto affrontare nella sua vita delle prove veramente difficili, fortunatamente ha potuto contare sul sostegno di sua moglie. Proprio lei, racconta il calvario di Daniele Bossari.

Daniele Bossari: il suo calvario

Filippa Lagerback sta per tornare in televisione accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel programma Che tempo che fa. Infatti, ha deciso di abbandonare la Rai e di trasferirsi su Canale Nove con loro. Per questo motivo, il Corriere della Sera le ha chiesto di rilasciare un’intervista in cui ha avuto modo di parlare non solo dei suoi progetti lavorativi ma anche di sé stessa e di suo marito Daniele Bossari.

Il conduttore infatti ha vissuto un vero e proprio calvario che non gli ha lasciato scampo e ha creato un periodo difficile anche nella relazione di coppia. Infatti, oltre al terribile spettro della depressione, il conduttore ha persino avuto un tumore alla lingua. La depressione è stata molto difficile da affrontare. Ha raccontato Filippa Laferback: “La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.

Il tumore avuto da Daniele Bossari

Un’altra fase molto difficile da affrontare per Filippa Lagerback e Danele Bossari è stata la scoperta della malattia del conduttore. Infatti, l’uomo aveva un tumore alla lingua che ha fatto la sua comparsa dopo essere uscito fuori dal periodo della depressione.

Sua moglie ha raccontato: “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato”. Tuttavia, alla fine sono riusciti con grande forza a non lasciarsi scoraggiare e la loro relazione ne è uscita solamente più consolidata.