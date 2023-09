Ainett Stephens, avete mai visto la sorella dell’ex Gatta Nera? Non si sa chi è più bella | Stupende è dir poco

La modella Ainett Stephens posa sui social con la sorella: lo scatto di coppia galvanizza la rete, chi è la più bella?

La splendida venezuelana Ainett Stephens ha conquistato il cuore degli italiani sin dai suoi esordi sul piccolo schermo, avvenuti nel 2005 con la conduzione del format “Real TV”.

Dal 2006 ha inoltre rivestito il ruolo di “Gatta nera” – e, successivamente, anche quello di “Gatta bianca” – nel game show “Mercante in fiera”, affiancando Pino Insegno con i suoi ingressi in scena maliardi e sinuosi.

Successivamente, Ainett Stephens ha gradualmente diradato le sue apparizioni, fino all’esperienza al “GF Vip 6” su Canale 5, in cui ha avuto modo di farsi conoscere maggiormente dal pubblico del programma.

Notoriamente riservata, infatti, la modella cela nel suo passato dei trascorsi agghiaccianti, segnati dalla morte della madre e della sorella. Ha però ribadito ripetutamente il suo affetto nei confronti dei fratelli, e grazie al suo successo è riuscita a regalare loro un presente più sereno e disteso.

Ainett Stephens ed il rapporto con i fratelli

Nel corso del “GF Vip 6” Ainett Stephens ha rivelato ad Alfonso Signorini: “Ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e ce l’ho fatta, li ho mantenuti (i propri fratelli, n.d.r.), gli ho trovato una sistemazione“.

Ha inoltre aggiunto: “Li ho seguiti a 360°, come fa una mamma. Una grande responsabilità ma, col senno del poi, mi rendo conto che la scelta migliore sia stata portarli in Italia“. In merito alle dolorose vicissitudini familiari, intercorse quando l’intera famiglia viveva in Sudamerica, Ainett ha riferito: “Non c’era tempo per piangere. Abbiamo dovuto vendere la casa in Venezuela, e i miei fratelli sono rimasti letteralmente in mezzo ad una strada. Le cose che fanno male, che logorano, vanno lasciate nel passato“. In effetti, adesso la modella si gode la vicinanza dei suoi fratelli, in particolare della sorella. E proprio con quest’ultima ha posato in un recente scatto su Instagram: la somiglianza tra le due appare a dir poco stupefacente!

Le due sorelle Stephens

Ainett Stephens si è concessa una gita estiva in Spagna in compagnia della sorella, e ha documentato il loro viaggio con uno scatto su Instagram.

La somiglianza tra le due appare notevole, sia nei lineamenti del volto, che nelle rispettive fisicità. Se Ainett ha optato per un completo crop top e gonna bianchi con una cintura beige in vita, la sorella ha invece scelto un abito rosa cipria dal sapore romantico e vagamente gitano. Chissà che le due non scelgano di cimentarsi in un progetto a 4 mani nello show-business… Per la gioia dei fan!