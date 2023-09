Elisa Isoardi, commozione a non finire: “Ti lascio qui, mi mancherai” | L’ha salutato così

Elisa Isoardi dice di nuovo addio: un saluto che non sarà dimenticato facilmente, la commozione le si legge negli occhi.

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”: come dimenticare la frase divenuta iconica che Elisa Isoardi aveva utilizzato per salutare il suo ex, Matteo Salvini.

L’autore era Gio Evan, e Isoardi, probabilmente una fan di colui che si definisce poeta contemporaneo, aveva preso in prestito le sue parole per comunicare il suo arrivederci. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente.

La show girl e conduttrice Elisa Isoardi ha usato parole sue per comunicare un distacco, parole semplici ma che provengono proprio dal suo cuore forse spezbzato ancora una volta.

“Ti lascio”, esordisce, ancora una volta online, per comunicare con i suoi amati fan e condividere con loro una certa ansia che la separazione da ciò che per noi è importante porta sempre con sé.

Isoardi: “mi mancherai”

Sembra che Isoardi stia lasciando ciò che ama a malincuore, e in effetti è proprio così: lo vediamo nei suoi occhi, nelle foto pubblicate, che proprio non vorrebbe andarsene in quel momento.

Quello che lascia è tanto affetto incondizionato, scodinzolii e coccole: ha affidato, infatti, il suo cagnolino alla famiglia prima di partire, presumibilmente per una bella vacanza. Non è facile separarsi dai propri compagni di giochi, anche se ci si sta volgendo a piacevoli e nuovi lidi.

Isoardi saluta il suo cane

“Ciao amore mio, ti lascio con Nonna, Cristina, Maia e Timo”, scrive Elisa nella didascalia del post, “Mi mancherai tantissimo! Ci vediamo presto”, conclude, con un evidente accenno di malinconia per essere costretta a lasciare il cagnolino. Si sa, i cani sono amici molto fedeli per gli esseri umani, e il loro essere animali stabili e non nomadi, l’amore per le coccole, il modo di esprimersi sono corrispondenti a quelli del miglior compagno di giochi di sempre.

Spesso si ha bisogno di conforto e non sempre le parole sono utili: ecco perché i cani possono risolvere il problema della solitudine ed esiste perfino la pet therapy, che può aiutare persone con disturbi mentali, come ad esempio la depressione. Elisa Isoardi lascia il cagnolino ma di certo tornerà presto a trovarlo, e lo ritroverà a giocare con altri amici pelosi, accudito amorevolmente dalla Nonna e Cristina.