Sonia Bruganelli, la famiglia si allarga ancora? Spunta l’indiscrezione clamorosa | Bonolis gelato

Possibile che la famiglia di Sonia Bruganelli si stia allargando? Ecco un’indiscrezione che non farà piacere al conduttore Paolo Bonolis

Dopo la fine della relazione con Paolo Bonolis, annunciata da entrambi con una doppia intervista, Sonia Bruganelli torna al centro del gossip. Infatti, le indiscrezioni si fanno clamorose.

Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha condiviso sui social network una famosa citazione di Khalil Gibran che recita: “Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose”.

Cosa sta vivendo Sonia Bruganelli che non vuole far sapere a nessuno? Non è la prima volta che l’ex signora Bonolis lascia dietro di sé degli indizi per i suoi follower. Infatti, questo era già accaduto nel periodo di crisi con l’ex marito, in cui aveva fatto capire che la storia fosse ormai al capolinea. Tuttavia, loro si sono separati con rispetto e per questo motivo sono rimasti una famiglia, continuando a passare le vacanze insieme.

Poco tempo dopo, è stata annunciata la fine del matrimonio. Ora si vocifera che l’ex opinionista del Grande Fratello abbia una nuova relazione. L’indiscrezione questa volta è davvero clamorosa e non farà piacere a Paolo Bonolis. La famiglia si allarga?

Sonia Bruganelli: ecco l’indiscrezione sull’opinionista

Dunque, Sonia Bruganelli potrebbe aver iniziato una nuova storia e avere un fidanzato che preferisce non annunciare pubblicamente. È probabile, visti gli ottimi rapporti che l’imprenditrice ha con l’ex marito Paolo Bonolis, che presto avranno tutti una grande famiglia allargata.

Se la famiglia dovesse prendere un nuovo componente, ovvero il nuovo compagno di Sonia Bruganelli, chissà come la prenderà il conduttore e se gli farà piacere. Per il momento la famiglia si gode le vacanze insieme come sempre e sembra che niente sia effettivamente cambiato tra di loro.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono più uniti che mai, nonostante la separazione. Infatti, i due hanno dimostrato che non si smette di essere una famiglia solo perché si smette di stare insieme in una relazione di coppia, svelando quanto siano limitate le nostre convinzioni.

Durante l’annuncio della fine del matrimonio, proprio l’imprenditrice ha infatti detto: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”.