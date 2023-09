Belen Rodriguez, la storia ‘nascosta’ va avanti da anni | L’uomo al suo fianco è tutt’altro che nuovo

Emergono nuove indiscrezioni sulla presunta love-story di Belen Rodriguez: dal passato emerge finalmente la verità.

La showgirl di origine argentina Belen Rodriguez detiene il primato di colonnine rosa nei rotocalchi scandalistici, e anche nel 2023 ha puntualmente foraggiato gli appassionati di gossip ed i paparazzi.

Il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, in effetti, si è rivelato piuttosto effimero. I due genitori del piccolo Santiago si erano infatti ritrovati dopo un lungo periodo di pausa, in cui la conduttrice aveva frequentato Antonino Spinalbese, da cui aveva avuto la secondogenita Luna Marì.

Da qualche mese, però, l’armonia di coppia sembra essersi incrinata; e se Belen ha rimosso dal suo profilo di Instagram tutte le foto in compagnia di Stefano De Martino, quest’ultimo ha trascorso le vacanze estive lontano da lei, circondandosi di amici e della compagnia del figlio.

Nelle ultime settimane, poi, Belen Rodriguez è stata paparazzata al party di compleanno di Ignazio Moser – compagno di “Chechu” Cecilia Rodriguez – in compagnia dell’avvenente imprenditore Elio Lorenzoni, e la chimica tra i due ha sollevato in brevissimo tempo una ridda di illazioni in rete…

Il rapporto tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Né Belen Rodriguez, né Stefano De Martino hanno prestato il fianco ai pettegolezzi. Tanto meno Elio Lorenzoni, ai margini della presunta rottura: il giovane si è sinora tenuto accuratamente alla larga da interviste e dichiarazioni ad effetto sui social.

I due sono riapparsi fianco a fianco al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, ed hanno esibito una complicità spontanea e decisamente consolidata. Gli scatti hanno inevitabilmente aizzato i followers della showgirl, e molti di essi li hanno interpretati come una conferma dei rumors circolanti da luglio. Ma Belen Rodriguez, ben consapevole della propria sovraesposizione mediatica, ha giocato lei stessa con l’ambiguità delle foto, e lanciato una provocazione su Instagram: “1…2…3… Scatenatevi!“.

La precisazione curiosa di Belen Rodriguez

La conduttrice ha aggiunto un inciso chiarificatore alla suggestiva carrellata di scatti in compagnia di Elio Lorenzoni.

Ha infatti precisato: “Ultima foto, 10 anni fa“, ed in effetti, nell’immagine in questione Belen ed Elio appaiono decisamente più giovani e molto spensierati, a testimonianza che la loro conoscenza può considerarsi davvero storica. Alla luce di questo dato, molti fan si interrogano: il rapporto di Belen ed Elio si fonda su un’amicizia disinteressata, oppure con il tempo sono sbocciati i semi di un nuovo amore? Non resta che attendere gli inevitabili risvolti mediatici…