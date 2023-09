Amanda Lear, per i fan un colpo al cuore: “Una morte sana, senza dolore”

Un duro colpo per tutti i fan di Amanda Lear, dopo aver sentito questa cosa. Ecco cos’è successo all’iconica cantante…

Amanda Lear è un’icona vivente che con la sua sincerità è entrata nel cuore di più di una generazione di persone. Infatti, ha vissuto una vita davvero straordinaria nei salotti di artisti e intellettuali proveniente da tutto il mondo.

La cantante è stata la musa di due grandissimi pittori, ovvero Pablo Picasso e Salvador Dalì. Con la sua musica ha ispirato e incantato generazioni di persone.

Di recente, la cantante ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi che ha lasciato tutti quanti senza parole. Ha infatti raccontato molte cose private e intime, con la sua solita ironia.

Nonostante la vita sfrenata che ha vissuto, adesso ha raccontato di fare una vita abbastanza tranquilla. Ha infatti detto: “Prendo la macchina, vado in edicola, faccio la spesa. Sono simpatica alla gente perché mi percepisce per quella che sono”.

Colpo al cuore per i fan di Amanda Lear

Chiaramente, la morte è un topic che è stato affrontato da Amanda Lear nel corso dell’intervista. L’icona ha raccontato: “La morte non mi spaventa. Al massimo mi spaventa la sofferenza. Per questo sono molto affascinata dal sistema svizzero sulla morte assistita: meglio una morte sana, senza dolore, che soffrire e buttarsi sotto un vagone della metropolitana. Anche se, stia sereno, per il momento non sono abbastanza depressa”.

Con la sua solita ironia, ha detto di voler spendere tutti i suoi soldi perché non è interessata a essere la più ricca del cimitero. Inoltre, ha raccontata che il suo tempo libero lo trascorre dipingendo nudi maschili e leggendo.

Amanda Lear e il sesso oggi

Amanda Lear è anche stata un’icona della liberazione sessuale. La sua emancipazione ha ispirato tante generazioni di donne. Eppure, ha detto di aver “chiuso bottega”. Inoltre secondo lei le cose sono molto cambiate nel corso del tempo e quello che prima era trasgressivo, adesso è solamente noioso.

La cantante ha raccontato: “Quello che ai miei tempi era rivoluzionario e trasgressivo, oggi è diventato terribilmente noioso. Se ne parla tanto, troppo e in realtà ho come l’impressione che se ne parli più di quanto, poi, venga messo in pratica. Una volta piaceva perché era proibito, mentre adesso si è persa la magia. Il sesso, se ci pensa, è uno scambio di energie. Oggi, invece, li vedo tutti annoiati davanti a Tinder con chissà quale speranza. A 10 anni, anziché uscire, sono già sui siti porno non capendo che il sesso non sarà mai quella roba lì”.