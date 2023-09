Sandra Milo, l’uomo della sua vita è in arrivo | La risposta della cartomante spiazza tutti

Una bella novità, per una volta, in arrivo per Sandra Milo: la sua anima gemella la sta raggiungendo, tutti sono sorpresi.

Sandra Milo è indiscutibilmente una delle protagoniste del cinema italiano anni ’60, che, con la sua bravura ed eleganza, ha conquistato il popolo del Bel Paese.

Dopo la ricezione, nel 2021, del David di Donatello alla carriera, Sandra Milo si è lanciata in una nuova ed entusiasmante avventura.

Infatti, nel 2022 è una delle tre protagoniste del docu-reality intitolato Quelle brave ragazze, affiancata da Mara Maionchi e Orietta Berti; mentre nel 2023 ne viene realizzata un’altra edizione in cui Berti viene sostituita da Marisa Laurito, mentre le altre due donne rimangono fisse.

Infatti, è proprio durante l’esecuzione di questa seconda edizione che Sandra Milo ha ricevuto una rivelazione davvero inaspettata.

Quelle brave ragazze

Nel corso di una intervista, Simona Ventura ha chiesto a Marisa Laurito di raccontare qualche aneddoto di quanto accaduto durante le riprese del docu-reality.

“Mara Maionchi è una specie di caterpillar, poi mi fa molto ridere perché dice sempre quello che pensa e quindi…non si tiene un cecio in bocca, quindi mi fa molto ridere”, confida Laurito a Simona Ventura, “E Sandra invece che vive con gli uccellini, Fellini per l’appunto, lei vive ancora nel nome di Fellini con gli uccellini che la seguono e la anticipano, è Biancaneve, dove passa lei, io dico, senti un cip ciop, vedi i fiori che sorgono dal prato” “è vero, è romantica…”, conferma Simona Ventura.

Laurito sulle domande di Milo

“Ancora oggi…”, prosegue Laurito parlando della compagna di avventure Sandra Milo, “pensa che ci è capitata una cartomante in Marocco, e ognuno chiedeva delle cose, di figli, di mariti sai, domande normali no? E lei, che c’ha 92 anni, che ha compiuto adesso, che dio la conservi per altro fino a 150, e lei ha chiesto indovina cosa alla cartomante? Ha detto: ‘ma incontrerò l’uomo della mia vita?’“, racconta ridacchiando Marisa.

“Io e Mara ci siamo guardate abbiamo fatto, insieme, abbiamo detto ‘Ancora?!’ E quanti ne vuoi incontra più, io mi sarei stancata perché, lei ne ha avuti poi eh, non è che è stata a stecchetto…ancora vuole incontrare l’uomo della sua vita. La cartomante ha detto ‘sì’, e quindi…allora è stato meraviglioso, perché io, che stavo lì, ho detto ‘ma dove lo incontrerà’, perché poi era divertente questo, e quella diceva ‘ma forse da un dentista’ allora dovunque andavamo, dicevamo ‘ma andiamo da un dentista che può essere…'”, conclude, suscitando ilarità nel pubblico. Chissà che Milo non incontri presto la sua anima gemella, di certo glielo si augura.