Benedetta Parodi, insieme al marito volano i pugni | Ecco il video diffuso in rete

Un materiale diffuso in rete lascia intravvedere un pezzo di vita vera della conduttrice Benedetta Parodi: i fan sono scioccati.

Si può annoverare tra le regine del bon ton d’Italia Benedetta Parodi, che fa sognare tutti e tutte con i propri outfit da sogno, la propria eleganza nei gesti e nelle parole e la sua competenza professionale.

Sorella della in precedenza più nota Cristina, Benedetta Parodi ha conosciuto il grande pubblico grazie al programma I menù di Benedetta, in cui la conduttrice si trovava in cucina fianco a fianco con un vip che doveva cimentarsi in una ricebtta e intavolare una conversazione.

Il format di questa sorta di interviste molto informali fece impazzire il pubblico, e Benedetta fu scelta per la conduzione di un altro grande programma di cucina: il talent show Bake Off Italia. Nel frattempo, con la notorietà, anche la vita amorosa di Benedetta iniziò a interessare i media, visto che, tra l’altro, ha sposato una personalità dello spettacolo.

Si tratta di Fabio Caressa, noto telecronista, che con Parodi ha avuto un figlio e due figlie. Una bellissima famiglia: talvolta, però, la apparente perfezione cela dei lati che non tutti riescono a vedere.

La famiglia Parodi-Caressa

Benedetta Parodi stessa ha pubblicato un video in cui “volano pugni”: si tratta, in realtà, di una serata piuttosto piacevole in un Luna Park, in cui uno dei giochi consiste proprio nel tirare pugni il più forte possibile per stabilire un nuovo record.

La sfida sembra divertire tutti quanti, compresa Benedetta, che, lasciando i vestiti anni ’50 da parte e anche il bon ton per qualche ora, ha goduto di un meraviglioso momento insieme al marito.

I momenti di qualità in coppia

Dopo molti anni di matrimonio, talvolta, ci si ritrova a fare i conti con un po’ di noia: questo avviene a tantissime coppie con o senza figli, che provano a mettere sotto il tappeto questo sentimento invece di affrontarlo di petto.

Per fortuna, per Caressa e Parodi, sembra essere tutto meno che questo. “Secondo voi chi ha vinto?” scrive Benedetta nella didascalia del video che ha pubblicato sui social network, taggando proprio @fabiocaressareal e tutte le persone che hanno partecipato alla sfida. Il gioco in un rapporto è al centro, così come in una famiglia che si rispetti: tali sono le relazioni che ha instaurato Benedetta, che ha conquistato davvero tutti anche online.