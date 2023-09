Lino Banfi, dopo la tragedia arriva la rinascita | Finalmente la notizia più attesa dal pubblico

L’inaspettata news ha sconvolto i fan: speranze ancora vive per l’attore, che non ha mai smesso di combattere per avere il suo finale felice.

Sembravano non esserci più speranze per lui, eppure Lino Banfi ce l’ha fatta: ha affrontato una lotta lunga sette anni prima di potersi dichiarare vincitore.

Il sostegno nei suoi confronti è praticamente unanime: Banfi è uno degli attori più amati d’Italia, e nel corso della sua lunga carriera è stato più volte interprete di personaggi rimasti nell’immaginario collettivo.

Per questo motivo i fan chiedevano a gran voce aggiornamenti sulla situazione, e sono stati recentemente accontentati.

Banfi, infatti, si è espresso in merito senza mezzi termini: lui, l’ha speranza, non l’ha mai persa.

Un ritorno inaspettato sul piccolo schermo

Ha generato enorme scalpore la dichiarazione dell’attore, rilasciata in questi giorni, riguardo la sua volontà di tornare ad interpretare Nonno Libero: è quasi certo che “Un Medico in Famiglia“, la serie Rai che quest’anno compie 25 anni, tornerà in onda con un’undicesima stagione. La serie era stata interrotta nel 2016.

Banfi è tra i più forti sostenitori di questo ritorno, ma non è il solo: nel Novembre del 2022, alla celebrazione per i 50 anni di Publisplei, casa di produzione della fiction, si era presentato tutto il cast principale. In vent’anni di produzione, infatti, tra gli attori si è creata una sintonia simile a quella visibile sul piccolo schermo. E i fan, che attendevano da anni questo nuovo annuncio, possono ricominciare a sperare in un bellissimo finale per la famiglia Martini.

Sono tutti a favore della nuova stagione, persino lei

“Mi fermano sempre in strada per chiedermi di fare una nuova stagione“, ha spiegato Banfi; nonostante l’attore sia attivo nel mondo del cinema dagli anni sessanta, Nonno Libero rimane uno dei suoi personaggi più iconici e amati. Ne ha parlato persino con la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: “Ho deciso di parlarle per esporle la mia idea per un’eventuale nuova stagione. Le ho anche detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare 13 puntate, ma che ne sarebbero bastate meno quindi con dei costi minori. Credo che si possa pensare di fare anche 6 serate”.

Non solo Banfi: a sfamare le speranze dei fan ci si è messa anche Veridiana Bixio, produttrice della serie: “Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo”, ha spiegato in un’intervista ad Ansa.