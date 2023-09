Lutto Fabio Fazio, l’intera Nazione è in lacrime: “Se n’è andato…”

Il conduttore Fabio Fazio si lascia andare ad una confessione amara: un’epoca della sua vita si è chiusa definitivamente.

Il 2023 ha segnato un fatidico giro di boa nella vita professionale del conduttore Fabio Fazio. Il mattatore savonese ha infatti militato per decenni nella pubblica emittente, e ad essa deve la sua immensa popolarità.

Se le sue doti da oratore – e la battuta salace in canna – hanno contribuito al suo successo, infatti, “mamma Rai” gli ha costantemente consentito ampio spazio di manovra, consacrando così “Che tempo che fa” alla stregua di un pilastro irrinunciabile nella programmazione pubblica.

Il recente insediamento del Governo Meloni, però, ha decisamente destabilizzato l’equilibrio dei piani alti di Viale Mazzini, e numerosi volti eccellenti della scuderia Rai hanno preso congedo dalle rispettive reti. Tra di essi Roberto Saviano, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini, Bianca Berlinguer e, per l’appunto, lo stesso Fabio Fazio.

Il conduttore è pronto a migrare a Nove assieme alla sua storica spalla Luciana Littizzetto, e la strana coppia porterà con sé anche lo zoccolo duro di “Che tempo che fa”, in primis l’avvenente Filippa Lagerback. Nelle ultime ore, però, Fabio Fazio si è lasciato andare ad alcune meste considerazione sulle pagine di “Oggi”.

Fabio Fazio annuncia la fine di un’era

Al pari di milioni di italiani, anche Fabio Fazio ha accolto con sgomento la notizia della dipartita del cantautore Toto Cotugno, emblema della canzone leggera italiana nel mondo.

“L’Italiano” si è infatti spento all’età di 80 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di una lunga e letale patologia, e alle sue esequie i numerosi presenti hanno accolto l’arrivo della bara con la sua hit più iconica ed evergreen. Fabio Fazio ha confessato: “L’Italiano di Toto Cotugno rappresentava una fotografia dell’Italia così com’era. Era una fotografia di quello che eravamo, e che non siamo più, ma anche di quello che speravamo di poter diventare. Toto se n’è andato, e a noi rimangono solo occhi pieni di malinconia. Oggi non siamo più noi italiani così come eravamo...”.

Fabio Fazio e l’addio a Toto Cotugno: “Siamo meno felici”

Il conduttore ha infine evidenziato: “La bandiera non sempre riesce ad unire. Siamo diventati più aggressivi, e meno intrusivi“.

Ha poi concluso con un’amara riflessione: “Meno ingenui, ma più arroganti. E forse anche meno felici…“.