Emma Marrone, avete mai visto la casa in cui vive? Straordinaria come lei

La casa dei personaggi famosi rispecchia spesso la personalità degli artisti che abitano. Avete mai visto la casa di Emma Marrone? È veramente molto bella…

Emma Marrone è una salentina doc e infatti porta sempre la Puglia nel suo cuore, a cui è legata per tradizioni e indole.

Spesso trascorre ancora lunghi periodi nella regione, stando a casa della sua famiglia. Tuttavia, chiaramente, come molte persone, ha dovuto trasferirsi per motivi lavorativi e andare altrove.

Prima ha infatti vissuto per un periodo a Roma e successivamente ha optato per il trasferimento a Milano, dove può seguire con maggior comodità i suoi impegni televisivi. Attualmente, non è solo una cantante ma anche attrice e conduttrice.

La sua casa di Milano è veramente straordinaria, proprio come lei. Caratterizzata da uno stile elegante e di impatto. Scopriamo di più sulla sua abitazione…

La casa di Emma Marrone

La casa di Emma Marrone a Milano è estremamente curata in ogni dettaglio. Infatti, il design scelto per l’abitazione è estremamente ricercato e contemporaneo. Le tonalità che prevalgono nell’ambiente sono quelle neutre del bianco, del beige e del grigio. Inoltre, ha molti spazi all’interno dedicati al tempo libero, in cui potersi rilassare e riposare.

Questa è la sua casa nuova che ha dato ufficialmente avvio a un nuovo periodo della sua vita, per questo condivide spesso i suoi dettagli con i follower. È un simbolo estetico della sua rinascita. Attualmente la casa non risulta del tutto arredata, questa cosa avverrà solo con il tempo. Dunque se anche al momento l’ambiente è un po’ spoglio, quello che si percepisce è che prevale lo stile minimalista ed essenziale. Le pareti sono bianche, così come porte e battiscopa. Invece, il tavolo principale è in marmo. Inoltre, ha anche condiviso dei dettagli della camera patronale e del salotto, entrambi con un bellissimo parquet. Inoltre, le pareti sono decorate con delle stampe che rendono più vivace l’atmosfera.

Tutta una questione di luci

Nel salone di Emma Marrone, le luci sono l’elemento più importante. Questo sono state scelte con grande accuratezza. Infatti, sono firmate dal brand Flos.

Il lampadario al soffitto del soggiorno è una vera e propria opera d’arte che presenta una struttura complessa di triangoli in alluminio lucidato stampato e lampadine chiare tondeggianti. Il suo costo è di 4300 euro. La lampada da terra, realizzata in ottone e con opalina in vetro soffiato, offre una luce diffusa e ha un prezzo di 730 euro.