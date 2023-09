Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: “Diciamolo insieme” | Dopo tanti anni è successo davvero

L’annuncio congiunto di Michelle ed Eros è incredibile: tutti si sono emozionati, dopo tanti anni finalmente è arrivato proprio quel momento.

Il cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice Michelle Hunziker sono stati, insieme, una coppia da sogno per molti anni: il loro matrimonio è durato dal 1998, anno del matrimonio, seppure i due stessero insieme già da qualche anno, al 2002, quando si sono separati, e insieme hanno avuto una figlia, anche lei oggi molto conosciuta.

Parliamo, ovviamente, di Aurora Ramazzotti, diventata da poco mamma: anche Aurora ha un ruolo pubblico al momento, essendo diventata una figura di spicco sul web affrontando anche temi importanti a livello sociale.

Michelle Hunziker ha fatto un percorso lavorativo incredibile, giungendo a presentare un programma che porta persino il suo nome: “Michelle Impossible”.

Inoltre, una notizia lieta e inaspettata ha scaldato il suo pubblico: erano anni che tutti speravano in questo avvenimento, ma finora non vi era stata nessuna fortuna.

“C’è chi si è emozionato…e chi mente”

Il profilo ufficiale di Mediaset Infinity ha pubblicato un video riguardante proprio i due Vip, che, insieme, fanno un annuncio davvero speciale. “Dai diciamoglielo”, inizia Michelle, “Che gli dobbiamo dì?” incalza Eros, “Diglielo tu”, prosegue Michelle in un adorabile siparietto.

“Diglielo che siamo…”, dice Michelle, “Amici”, conclude Eros. “Siamo qui per incoronare quest’amicizia in modo tale che da domani non scriveranno più che torniamo insieme, perché noi siamo amici”, dice Michelle Hunziker accanto all’ex marito.

La coppia riunita…in amicizia

“Ma tu canti ancora qualcosa?” chiede poi Michelle, “Canto la tua canzone!” le risponde Eros, “spero meglio di te!”. “Eh sicuro, ero emozionata”, dice Michelle: a quel punto accade una cosa incredibile.

Dopo una dichiarazione di amicizia scatta un bacio fra i due: il pubblico impazzisce, in delirio, applaude e si esprime meravigliato dal gesto che sembrerebbe contraddire tutto quanto è stato detto finora sul palco. Chissà che la scintilla non possa tornare tra Michelle ed Eros, anche se, a quanto pare, al momento i due sembrano davvero aver imboccato due strade diverse. Di certo a livello di amicizia il fatto di essere diventati nonna e nonno del neonato Cesare, nato nel Marzo di quest’anno, li unirà moltissimo.