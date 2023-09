Emma Marrone non si dà pace: “Mi mancherai per sempre” | Ricordo strappalacrime

Emma Marrone non riesce a dimenticare e ricorda tutto sui social con un post pieno di lacrime e dolore: le sue parole.

Cantautrice italiana tra le più amate dal pubblico nostrano, Emma Marrone ha conosciuto la popolarità grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Originaria del Salento, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica già da piccolissima, seguendo il padre Rosario che le ha tramandato questa passione.

Ad oggi, il successo di Emma Marrone in Italia è innegabile: vincitrice di diversi dischi d’oro, di platino e multiplatino, è stata anche scelta come attrice per film e serie tv di Gabriele Muccino.

Emma Marrone, un dolore lacerante

Il successo di Emma Marrone passa dalla musica, ma anche dal cinema e dai social. Seguitissima da un pubblico ampio e variegato, la cantante conta solo su Instagram più di sei milioni di follower. A loro racconta momenti di vita sul palcoscenico, successi musicali, ma anche momenti di grande tristezza che l’hanno colpita: dalla battaglia contro la malattia fino al dolore lacerante della perdita del padre Rosario. Scomparso un anno fa, il 3 settembre del 2022, Rosario Marrone è stato il punto di riferimento di Emma per tutta la sua carriera: da lui ha ereditato la passione per la musica e con lui si è sempre confrontata prima di ogni scelta lavorativa.

Da tempo malato di leucemia, il padre di Emma non aveva mai raccontato pubblicamente la sua battaglia, tanto che la sua morte aveva lasciato tutti scossi e perplessi. A distanza di un anno dal lutto, Emma ha voluto ricordare il giorno di dolore con un post strappalacrime che ha raccolto in pochissimo tempo migliaia di like e altrettanti commenti commossi da parte di volti noti e fan che, come lei, vivono lo stesso dolore.

Emma Marrone, il post addolorato

“In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza – si legge nel post che Emma Marrone ha dedicato al suo amato papà Rosario – .Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore”. “Mi mancherai per sempre Ros e io ti amerò per sempre. Ciao Pa”, ha concluso la cantante lasciando trapelare tutta la sua sofferenza.

A commentare le sue parole e a manifestarle tutta la loro solidarietà ci sono stati Stefano De Martino, Laura Pausini, Elodie, Tiziano Ferro, e tantissimi volti noti del mondo della musica e dello spettacolo nostrano.