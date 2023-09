Uomini e Donne, secondo figlio per l’ex corteggiatrice: “Cosa provo non è descrivibile” | Annuncio pieno di gioia

Storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne annuncia l’arrivo del secondo figlio con un post social pieno di gioia.

Uomini e Donne è lo storico dating show di Canale 5 che da decenni racconta le storie di tronisti e corteggiatori attirando ogni anno l’attenzione dei telespettatori.

Tantissimi volti diventati popolari grazie al programma continuano ad essere seguiti sui social anche dopo la fine della loro partecipazione allo show.

Le loro vita, così, diventano quasi di dominio pubblico e sui social non mancano i racconti di vita privata anche lontano dalle telecamere. E, una delle storiche ex di Uomini e Donne, ha stupito tutti con la seconda gravidanza.

Ex di Uomini e Donne mamma bis

Solo un anno fa, la storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventava mamma per la prima volta del piccolo Paolo, nato nell’agosto del 2022. Si tratta di Nicole Mazzocato, che ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2015 in qualità di corteggiatrice dell’allora tronista Fabio Colloricchio. Le loro vicende amorose catalizzarono l’attenzione di una grande fetta di pubblico e, anche dopo l’uscita della coppia dal programma, i due hanno continuato ad essere seguitissimi sui social. La relazione si è conclusa dopo quattro anni insieme e, da quel momento, Nicole ha intrapreso una nuova strada, così come il suo ex compagno.

Modella e attrice, la Mazzocato si è poi legata sentimentalmente al calciatore Armando Anastasio, difensore del Monza, che l’ha resa mamma per la prima volta un anno fa del piccolo Paolo. La coppia, recentemente, ha voluto ulteriormente stupire i propri fan con un annuncio arrivato in maniera quasi inaspettata: la seconda gravidanza della ex corteggiatrice di Uomini e Donne a distanza di pochissimi mesi dalla nascita del primogenito.

“Non vi dico nemmeno cosa provo perchè non è descrivibile. È in arrivo un bimbo e siamo pieni di amore e gioia“, ha scritto Nicole Mazzocato a corredo di un post in cui il figlio Paolo indossa una maglia con la scritta “big bro” e tiene in mano l’ecografia. Emozionatissima, quindi, la ex di Uomini e Donne ha anche sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia con tanto di pancione, ma ha preferito non rivelare ancora a quale mese di gravidanza sia.

Tra i tanti messaggi di auguri e complimenti sui social, però, non sono mancati i commenti di coloro che hanno notato come la vita privata di Nicole proceda di pari passo con quella del suo storico ex Fabio Colloricchio: lei, infatti, aveva annunciato la prima gravidanza poco dopo quella del suo fidanzato famoso e, ora, ha rivelato di essere di nuovo incinta così come la compagna di Colloricchio.