Amadeus sostituito da una donna: bomba clamorosa a Sanremo | È la fine di un’era

Chi sostituirà Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo? Una donna potrebbe prendere il suo posto: che bomba!

Il Festival di Sanremo del 2024 dovrebbe essere l’ultimo nelle mani di Amadeus cui la Rai ha affidato un mandato quinquennale dopo il successo delle prime due manifestazioni.

In vista della conclusione della presenza di Amadeus all’Ariston come conduttore e direttore artistico, ci si chiede chi sarà il possibile sostituto.

A paventare un’ipotesi sul dopo- Amadeus è stato proprio l’agente di quest’ultimo, Lucio Presta, che ha avanzato un’idea che potrebbe allettare la Rai.

Sanremo, chi ci sarà dopo Amadeus

Gli ultimi quattro Festival di Sanremo condotti da Amadeus hanno registrato ascolti incredibili per la Rai. È stato l’unico in grado di superarsi anno dopo anno, portando a casa risultati eccellenti anche negli anni della pandemia, quando la presenza del pubblico è stata vietata all’interno del Teatro Ariston. Amadeus, inoltre, è stato il solo in grado di riportare Fiorello sul palcoscenico della kermesse dopo una infinita serie di no rifilati dallo showman alla Rai. Così, in vista del suo ultimo Sanremo, iniziano a farsi sempre più insistenti le ipotesi su chi sarà il sostituto di Amadeus.

A paventare un’ipotesi non del tutto remota ci ha pensato Lucio Presta, storico manager dei vip che da tempo segue gli impegni di lavoro del conduttore e direttore artistico del Festival. “Dopo 5 anni di Amadeus se fossi in Rai virerei su una donna”, ha commentato Presta in occasione dell’intervista concessa nel corso dell’edizione di DigithON 2023. Per l’agente, quindi, l’alternativa ad Amadeus potrebbe essere solo una donna: ma chi?

View this post on Instagram A post shared by Amadeus (@amadeusonoio)

Amadeus, le novità di Sanremo 2024

In attesa di scoprire chi sarà il post-Amadeus, quest’ultimo ha iniziato a pensare al prossimo Festival anticipando una grande novità per la sua quinta stagione: i cantanti nella seconda e nella terza serata si presenteranno a vicenda. “Non so se è un’idea geniale ma sinceramente non ho pensato ai costi anche perché ogni anno non ho speso un centesimo in più rispetto al budget di Sanremo a fronte di un introito pubblicitario che è aumentato di anno in anno”, ha commentato lui.

Per il momento, però, Amadeus pare non abbia ulteriori novità in serbo per il Festival 2024. Per lui, il lavoro più duro inizierà tra ottobre e novembre e per quest’anno prevede di ascoltare fino a 400 canzoni tra le quali selezionerà quelle in gara per la kermesse musicale.