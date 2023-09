“Ma fatte i ca**i tua”: Maria De Filippi ammutolita in diretta | Cosa è successo con la nota collega

Maria De Filippi resta senza parole in diretta tv: la collega la spiazza così e per la prima volta la conduttrice viene ammutolita.

Tra i volti più noti ed apprezzati di Mediaset c’è senza ombre di dubbio Maria De Filippi, storica conduttrice di Canale 5 e sin dagli inizi della carriera legata alle reti di Cologno Monzese.

Considerata una vera e propria fuoriclasse nel suo settore, la De Filippi produce tantissimi programmi televisivi e di alcuni di loro ne è anche la presentatrice.

Spesso accompagnata da altri colleghi, in uno dei suoi programmi più famosi Maria De Filippi è rimasta senza parole quando una collega l’ha invitata a “farsi i ca**i suoi”.

Maria De Filippi ammutolita dalla collega

Tra i programmi più famosi ed apprezzati di Maria De Filippi ci sono Uomini e Donne, storico dating show del pomeriggio di Canale 5, C’è Posta per te, show di intrattenimento del sabato sera che regala a Mediaset ascolti record, e Amici, il talent più longevo della tv. All’elenco dei programmi di successo di “queen Mary” si aggiunge anche Tu sì que vales, dove la De Filippi non è conduttrice ma giudice insieme ad una schiera di colleghi ai quali è legata non solo professionalmente ma anche da un rapporto di amicizia e stima reciproci.

Al gruppo di lavoro scelto da Maria per Tu sì que vales si è aggiunta recentemente anche la sua storica amica Sabrina Ferilli, che si è calata perfettamente nel ruolo di giudice popolare. Amata dal pubblico da casa per il suo modo verace di mostrarsi in video, la Ferilli è stata la sola – forse – ad ammutolire Maria De Filippi. Nel corso di una puntata diventata poi virale, la conduttrice ha invitato l’amica ad affrontare le sue paure, ma la risposta è stata chiara: “Maria, ma fatte li ca**i tua!”.

View this post on Instagram A post shared by TUTTO TRASH italia (@tuttotrashitalia)

L’amicizia di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Le parole che Sabrina Ferilli ha rivolto a Maria De Filippi derivano anche dalla grande amicizia che le lega sin dal 2005, quando le due si sono incontrate casualmente nel corso di una trasmissione. “Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene”, ha raccontato la De Filippi in una intervista rivelando di averci messo ben quattro anni per convincerla a prendere parte a Tu sì que vales.

“Maria c’è nei momenti essenziali: non lascia mai nulla a metà, nel lavoro e nella vita”, ha poi aggiunto la Ferilli sottolineando quanto il legame con la conduttrice sia importante, al di là di ciò che le lega a livello professionale.