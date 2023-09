“È stato un bellissimo viaggio”: Gianni Morandi annuncia la fine | L’ora è arrivata

Giunta la fine per il lungo percorso di Gianni Morandi, uno degli artisti italiani più stimati: l’accaduto colpisce l’intera nazione.

L’eterno giovane, Gianni Morandi, il cantante che ha fatto sognare più di una generazione, ha fatto un lunghissimo viaggio fino a trovarsi dove è ora.

Negli ultimi mesi, Morandi ha condotto un tour estenuante, che lo ha portato nelle città italiane a diffondere la sua musica e i suoi testi, dai più vecchi agli ultimi successi.

Basta ricordare, ad esempio, la canzone che portò al Festival di Sanremo qualche anno fa, Apri tutte le porte, che fece scatenare tutti e donò al pubblico, attraverso le parole, il suo grande e duraturo ottimismo.

In questi giorni è giunto al termine il “lungo viaggio” di Gianni Morandi, che ha lasciato nelle città del suo tour nient’altro che amore per la musica e stima per lui stesso, come interprete ed essere umano.

Morandi giunto al capolinea

Insomma, l’estate di Gianni Morandi è stata alquanto movimentata, e moltissimi sono stati i suoi fan fortunati ad averlo proprio nella loro città. Proprio il 2 settembre, Morandi ha concluso quello che lui stesso ha definito “un lungo viaggio musicale”, che lo ha portato in giro per l’Italia a partire da Rimini.

Proprio su Instagram, poi, il cantante ha scelto di ringraziare tutti quelli che lo hanno seguito e anche la squadra che lo ha accompagnato: “Ho girato tutta l’Italia”, ha detto Gianni Morandi con un grandissimo sorriso, “ho incontrato migliaia di persone…è stato un bellissimo viaggio che stasera si conclude a Mantova”.

Morandi tra vecchi e nuovi fan

“Ringrazio tutti voi che siete venuti a seguirmi, ad ascoltarmi e spero che questo non sia l’ultimo spettacolo…in tutti i sensi. Spero proprio che ce ne saranno ancora tanti. Grazie a tutti, ciao”: queste le parole di Gianni Morandi rivolte ai suoi follower, con la sua solita auto ironia, il carisma e la simpatia che lo caratterizza da sempre.

Non si conoscono ancora i piani di Gianni Morandi per la stagione autunnale, ma di certo ce ne saranno, eccome, di spettacoli, e molti altri: i suoi fan sono entusiasti dopo le esibizioni in giro per la penisole e attendono con ansia di sapere quale sarà il prossimo passo.