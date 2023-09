Noto conduttore nei guai: “Un ragazzo ha subito violenze” | È uno dei più famosi in assoluto

Arriva una terribile denuncia nei confronti di un noto conduttore televisivo: un ragazzo avrebbe subito delle violenze.

La notizia scombussola il mondo della televisione e scatena la curiosità del mondo del web, il primo ad apprendere quanto accaduto tra un noto conduttore ed un giovane sconosciuto.

Al momento, dopo le prime segnalazioni diramate tramite Instagram, non si sono avute ulteriori informazioni sull’accaduto, ma la situazione risulta assai spinosa.

Ecco cosa è stato riportato da un noto esperto di gossip che, secondo le indicazioni fornite, avrebbe ricevuto un messaggio sui social dalla vittima delle violenze.

Mediaset, giovane bullizzato da un conduttore tv

A raccontare quello che pare sia accaduto tra un noto conduttore tv ed un giovane è stato Biagio D’Anelli che, tramite una serie di Instagram story, ha spiegato di aver ricevuto un messaggio privato dalla vittima. D’Anelli, che si è fatto conoscere soprattutto per gli interventi nei salotti di Barbara D’Urso in qualità di esperto di gossip, ha detto: “Aprendo le richieste di messaggi, mi imbatto in un messaggio, rispondo, ed interagisco con un ragazzo che si è posto in una maniera garbata e quindi abbiamo iniziato ad interagire”.

Visto il modo garbato e gentile del ragazzo che ha contattato Biagio, quest’ultimo ha deciso di proseguire la conversazione arrivando a scoprire qualcosa di davvero clamoroso. Nel corso dello scambio di messaggi, l’utente ha confessato a D’Anelli di aver subito violenze non da una persona sconosciuta, bensì da un notissimo conduttore tv. “Questo ragazzo mi racconta che ha subito violenze non da una persona comune ma da un noto conduttore televisivo che noi tutti conosciamo – ha continuato a svelare – . In un primo momento non ci ho creduto e ho voluto approfondire. Mi ha raccontato determinati aneddoti e sfaccettature schifose”.

Tv, terremoto nello spettacolo

Inizialmente un po’ scettico, Biagio D’Anelli ha voluto approfondire il racconto del giovane che lo ha contattato via social riuscendo ad ottenere delle prove inconfutabili del racconto riportato. “Ho visto le foto, ho visto anche determinati referti perché è stato da uno psicologo – ha continuato a raccontare sconcertato – . Questo ragazzo non solo è stato non solo bullizzato, essendo gay, ha subito anche violenza da un presentatore che non ti aspetti”.

Al momento, non si conosco ulteriori dettagli ed informazioni sui fatti e D’Anelli ha solo potuto dare qualche indicazione in più sul conduttore che avrebbe maltrattato il giovane definendolo “una persona che parla d’amore, una persona che fa il perbene ma non lo è”. Dopo la conversazione con Biagio D’Anelli, la vittima avrebbe deciso di sporgere denuncia presso le autorità competenti.