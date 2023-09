Benedetta Rossi, il suo titolo di studio lo invidiano in molti | La conduttrice è un pozzo di cultura

Benedetta Rossi è una delle cuoche più famose, ma conoscete il suo titolo di studi? Lei è davvero un pozzo di cultura!

Prima blogger e cuoca, poi volto amatissimo della televisione, Benedetta Rossi ha iniziato a muovere i primi passi in cucina fin da quando era molto giovane.

Sebbene in un primo momento abbia iniziato ad occuparsi della creazione di prodotti detergenti, ben presto la passione per i fornelli ha preso il sopravvento portandola, quasi inaspettatamente, a diventare una delle più famose di sempre.

Prima il successo su Youtube, poi quello in libreria e, infine, quello in televisione, hanno fatto sì che Benedetta Rossi venisse riconosciuta come una delle più accreditate esperte di cucina. Eppure, i suoi studi sono stati ben altri…

Il successo di Benedetta Rossi

La passione di Benedetta Rossi per la cucina semplice arriva da lontano, da quando piccolissima inizia ad avvicinarsi ai fornelli. Parallelamente agli studi, ha lavorato anche come aiuto cuoca arrivando, poi, ad occuparsi dell’agriturismo di famiglia poco dopo aver conseguito la laurea. Ma se molti pensano che gli studi della Rossi siano stati incentrati sul settore alberghiero, si sbaglia! Benedetta, dopo aver portato a termine la maturità classica, nel 1992 si è iscritta all’Università Politecnica delle Marche conseguendo la laurea quattro anni più tardi.

Ma non è tutto! La cuoca più famosa d’Italia ha poi deciso di approfondire le sue conoscenze e nel 1998 ha ottenuto la laurea in Produzione e Sanità degli organismi acquatici all’Università degli Studi di Camerino. Informatissima, dunque, su tutti gli argomenti riguardanti queste tematiche, Benedetta Rossi ha poi deciso di intraprendere la strada della gastronomia e nel 2001 ha iniziato a lavorare come imprenditrice agricola occupandosi, allo stesso tempo, della produzione di saponi.

L’ascesa di Benedetta Rossi

La notorietà, però, è arrivata in maniera quasi casuale. Benedetta Rossi ha iniziato a pubblicare su Youtube alcune delle ricette più richieste da parte degli ospiti che facevano capolino nell’agriturismo di famiglia. Da quel momento, i suoi video hanno iniziato ad ottenere sempre più visualizzazioni tanto da spingerla ad aprire un canale Youtube denominato Fatto in casa da Benedetta.

Il successo ottenuto in rete ha prima attirato l’attenzione del mondo editoriale, che l’ha scelta per pubblicare il libro intitolato così come il suo canale Youtube e per lei si è trattato di un vero e proprio successo con quasi 100mila copie vendute. Più tardi, anche la televisione è stata attirata da Benedetta Rossi che, nel 2018 è stata chiamata per condurre il programma televisivo culinario Fatto in casa per voi, in onda in contemporanea su Food Network e Real Time. Da quel momento, le sue presenze in libreria e in tv si sono moltiplicate e lei è considerata, ad oggi, una delle cuoche più apprezzate e stimate.