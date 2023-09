Uomini e Donne, Tina passa alle minacce: “Ti cancello su tutto” | Per lui è finita

Tina Cipollari non ce la fa più e decide di passare direttamente alle minacce. Per lui è finita a Uomini e Donne…

Tina Cipollari è un personaggio estremamente controverso che deve la sua popolarità presso il pubblico alla trasmissione Uomini e Donne, dove ha partecipato prima come concorrente per poi diventare una delle sue più celebri opinioniste.

Infatti, lei è perfetta per questo ruolo con la sua sincerità spiazzante e le battute a effetto che hanno regalato più di meme sui social network. Per questo motivo, continua a mantenere il suo posto di opinionista nel corso degli anni.

Spesso in lite con i partecipanti del date show Mediaset, è nota per i suoi diverbi accesi e i suoi commenti estremamente taglienti. Nonostante le apparenze, ha anche mostrato un lato più dolce e vulnerabile nel corso degli anni.

La sua presenza è stata fondamentale per il successo della trasmissione “Uomini e Donne”, poiché il pubblico ama sentire le sue opinioni su tronisti e corteggiatori.

Tina Cipollari a Uomini e Donne ha deciso di passare alle minacce

Tina Cipollari non ci sta e si arrabbia profondamente con Ninni, il parrucchiere di Uomini e Donne perché qualche anno fa ha fatto un taglio e una pettinatura per Gemma Galgani uguale alla sua. La donna non ci sta e minaccia in modo ironico il parrucchiere, invitandolo a non fare mai più un’acconciatura così alla sua nemesi. Quando l’uomo risponde che la tronista “sta bene con i capelli così”, la risposta di Tina è molto piccata e gli dice: “Ninni siamo amici, ma ora dopo questa risposta ti cancello su tutto”, suscitando grandissima ilarità in studio. Anche Gianni Sperti quasi stava piangendo dalle risate.

Si attenda una nuova stagione ricca di divertimento, visto gli episodi che ci sono stati nel corso degli anni. Infatti, tra Tina e Gemma i toni sono già accesi. L’opinionista ha infatti definito l’ex di Giorgio Manetti “gallina da brodo”, oltre ad altri commenti acidissimi. Non resta che goderci questa stagione televisiva, aspettando di vedere se Gemma Galgani riuscirà a trovare finalmente l’amore o se sarà un ennesimo buco nell’acqua.

Come mai alcuni cavalieri non sono tornati in studio?

Quest’anno ci sono due grandi assenti a Uomini e Donne, ovvero Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Infatti, sembra che il motivo dell’assenza del cavaliere napoletano potrebbe essere la decisione di Pier Silvio Berlusconi di limitare al massimo il trash in studio. Lo scorso anno alcuni momenti del cavaliere non sono stati proprio edificanti. Le stesse motivazioni potrebbero esserci dietro l’assenza di Riccardo anche se quest’ultimo potrebbe aver già trovato l’amore.

L’ex di Ida Platano è stato visto più volte quest’estate con una ragazza di nome Gabriella che viene da Marina Franca, in Puglia. I due hanno partecipato insieme anche a un matrimonio, come ha rivelato sulla sua pagina Instagram Deianira Marzano, esperta di gossip. Forse nel corso delle puntate Maria De Filippi deciderà di dare qualche spiegazione della cosa.