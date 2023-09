“Sarò il suo incubo”: Mauro Corona si sfoga in diretta | L’ha rovinato con poche parole

Mauro Corona non si trattiene più e decide di sfogarsi in diretta. Quello che dice lo asfalta senza possibilità di replica…

Mauro Corona ha seguito Bianca Berlinguer che è approdata in Mediaset su Rete 4 con il suo talk-show di approfondimento politico ‘È sempre Cartabianca’. Infatti, per la conduttrice non può mancare l’alpinista e scrittore come opinionista.

L’uomo è comunque sempre una mina vagante imprevedibile durante la trasmissione. Più di una volta ha perso le staffe e si è lasciato andare a commenti non proprio edificanti.

Qualche anno fa fece abbastanza scalpore la sua decisione di presentarsi alla diretta mentre beveva una birra, cosa che fece abbastanza infuriare la padrona di casa.

Tuttavia, nonostante i continui battibecchi, Mauro Corona non perde il suo posto nel programma, anzi sfrutta la diretta per sfogarsi. Ecco con chi se l’è presa…

Mauro Corona lo asfalta durante la diretta

Ha meditato vendetta in questi mesi Mauro Corona che era stato attaccato duramente da Vincenzo De Luca. Infatti, il governatore della Campania su di lui aveva detto: “Quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita”.

Per questo motivo l’alpinista ha deciso di sfruttare la diretta per potersi sfogare e mettere al proprio posto il politico. Appena ha potuto prendere la parola, lo scrittore ha detto: “Volevo avvisare il ragionier De Luca che il capraio afghano, che peraltro non so perché ha tirato in mezzo gente seria, visto che mi si addice più troglodita. Il troglodita è tornato e a meno che non cambi canale dovrà sopportarmi ancora e sarò il suo peggior incubo”.

Lo sfogo contro Alessandro Cecchi Paone

Non è finita qui, perché Mauro Corona ha voluto anche rispondere a Cecchi Paone che aveva consigliato a Bianca Berlinguer di liberarsi di lui. Ha infatti detto: “Il signor Cecchi ha consigliato che lei Bianchina faccia meglio a liberarsi di me.

Ha poi aggiunti: “Voglio levarmi dalle scarpe non sassolini, ma escrementi. Vorrei avvertire il pavone che non soffro nel non partecipare a programmi televisivi. Se vuole il mio posto glielo cedo volentieri perché non vivo solo di televisione. Bianchina io penso che anche Mediaset nella figura di Pier Silvio Berlusconi sappia che le cose vanno dette. Non mi va che gente che ho difeso a spada tratta che peraltro non conosco personalmente si siano messi contro di me”.