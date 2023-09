Uomini e Donne, problemi ai polmoni e dolori in tutto il corpo | Corsa sfrenata in pronto soccorso

Amatissima protagonista di Uomini e Donne preoccupa il pubblico che la segue da sempre: per lei una corsa sfrenata in ospedale.

Maria De Filippi ha lanciato grazie a Uomini e Donne tantissimi volti diventati ormai familiari tra il pubblico che segue gli appuntamenti pomeridiani con il dating show.

Molti di questi hanno avviato la carriera di influencer e tanti altri hanno provato a farsi strada nel mondo dello spettacolo prendendo parte a reality show.

Sempre molti attivi sui social, gli ex di Uomini e Donne raccontano ai fan lavoro e vita privata, ma una ex corteggiatrice ha recentemente spaventato i suoi follower mostrandosi sul letto di un ospedale.

Uomini e Donne, problemi di salute per una ex

A raccontare la corsa in ospedale dopo una serie di problemi di salute che l’hanno particolarmente fatta preoccupare è stata Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta del tronista Davide Donadei. Chiara e Davide sono stati a lungo seguiti sui social dai fan del dating show di Canale 5 che, dopo diversi mesi dall’inizio della loro relazione, hanno appreso della rottura definitiva tra i due. La Rabbi e Donadei, quindi, hanno iniziato a vivere vite separate sui social raccontando la loro nuova quotidianità da single, tra amici e lavoro.

Chiara Rabbi, che ha dimostrato di essere sempre molto attiva sui social con un seguito di più di 300mila follower, ha spaventato particolarmente i suoi fan mostrandosi sul letto di un ospedale con una flebo attaccata al braccio. Per lei si è trattato di una vera e propria corsa al pronto soccorso quando ha iniziato ad avvertire una serie di dolori che le impedivano di respirare bene a causa di una “infezione delle vie respiratorie, faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite presa in tempo”.

Chiara Rabbi sta male: cosa è successo

Tutto è accaduto quando la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è partita con il padre e il fratello per trascorrere insieme a loro alcuni giorni di relax durante i quali era previsto anche uno shooting fotografico. “Il primo giorno già stavo male, avevo gli occhi gonfi. Il secondo giorno, mi sono svegliata malissimo. Andiamo al mare e inizio a sentirmi influenzata. Iniziano a farmi male le ossa – ha raccontato lei sui social – . Tutto nel giro di un’oretta. Dovevo andare a scattare delle foto. Ci sono andata e al mio ritorno, verso le 18, stavo malissimo. Avevo 40 di febbre, mi faceva male tutto, la gola era diventata qualcosa di assurdo”.

Così il padre ha deciso di portarla urgentemente al pronto soccorso dove, dopo una serie di analisi risultate sballate, le è stata diagnosticata una infezione delle alte vie respiratorie. La Rabbi, quindi, ha deciso di proseguire la terapia a casa e solo pochi giorni dopo la corsa in ospedale ha iniziato a stare meglio. “Sarò a letto fino a venerdì. Dato che la terapia potevo farla anche a casa, non me la sono sentita di rimanere in ospedale – ha spiegato ancora lei – . Ora sta iniziando a fare effetto tutto, sento che la febbre si è abbassata. Stanotte piangevo perché non respiravo. Speriamo di rimettermi”.