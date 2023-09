Claudio Amendola, la notizia è raccapricciante: “Verità orribile” | Disperazione e sgomento

Amendola, assurda la notizia, questa realtà lo tocca davvero da vicino: il pubblico rimane allibito, i commenti sono forti.

Claudio Amendola ha un curriculum di tutto rispetto: a partire da origini piuttosto umili, fino alle luci della ribalta con cinema e serie tv, Amendola sembra essere rimasto sempre coerente con se stesso, interpretando personaggi che, in un modo o in un altro, avevano con lui almeno un tratto in comune.

La romanità, ad esempio, è uno di quegli elementi che fa di Amendola il personaggio che è: potremmo dire che la romanità sta ad Amendola come la napoletanità stava a Troisi, uno dei giganti della comicità.

Uno dei suoi ultimi successi, infatti, è proprio la serie tv pubblicata su Prime Video I Cassamortari: un titolo che rimanda totalmente a Roma e a un modo tipico della romanità di ironizzare anche sulle situazioni peggiori.

Ultimamente, Claudio Amendola si è ritrovato a fronteggiare un episodio tremendo: questo ha scosso tutto il Paese.

Amendola interpellato

Proprio in questi giorni è iniziata la nuova edizione del programma Pomeriggio 5, per il primo anno con la conduzione di Myrta Merlino. Claudio Amendola è intervenuto in seguito a un servizio televisivo dedicato allo stupro di Palermo, un avvenimento che per tutta l’estate ha costituito una delle notizie più importanti perché acquisito come emblema di una cultura dello stupro che dilaga nel Paese.

“Non le avevo sentite queste parole, non le avevo lette apposta, non le volevo leggere“, dice Amendola, riferendosi alle parole dei colpevoli, “Mi trovo qui oggi perché ho voluto rispondere alla chiamata di Myrta per metterci di nuovo la faccia“.

Claudio Amendola: “li vorrei avere tra le mani”

“Mi ero preparato delle frasi giuste, delle parole corrette, avevo cercato parole che potevano risultare al passo con i tempi e moderne, ma non riesco a dirle dopo quello che ho sentito.”, ha detto Claudio Amendola con visibile turbamento, “Riesco solo a dire che li vorrei avere tra le mani, da padre di due ragazze e di un ragazzo che inorridisce davanti a questo”.

“Proprio là c’è la verità orribile di questa storia. Se tu cresci vedendo un genitore maschio che ordina, non chiede, non fa carezze, non sorride e non bacia, non imparerai mai che cosa vuol dire avere vicino una persona e amarla“: Amendola sottolinea quanto sia importante l’educazione e l’esempio che vengono impartiti in famiglia ai ragazzi, e non solo, parla anche, sottolineandone la negatività, di victim blaming, ovvero la tendenza di molte persone che, commentando, hanno in qualche modo attribuito una o più responsabilità alla vittima.