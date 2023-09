“Troppo anziana”: Mara Venier, terremoto Rai | L’addio è clamoroso

Un grandissimo terremoto in Rai si è abbattuto intorno alla conduttrice Mara Venier. L’addio è veramente clamoroso…

Non esiste domenica in Rai senza la sua signora, ovvero Mara Venier. È questo un pensiero molto diffuso tra i telespettatori televisivi.

Infatti, la zia è una delle conduttrici più apprezzate della rete pubblica e da anni, all’ora di pranzo, accompagna gli italiani nel loro giorno di riposo.

La presentatrice è alla guida di Domenica In, una delle trasmissioni Rai più seguite di tutto il palinsesto televisivo, nonché una delle più longeve.

Tuttavia, la sua carriera non è stata tutta sempre rosa e fiori. Anzi, Mara Venier ha dovuto fare tantissima gavetta, affrontando gli inevitabili alti e bassi. Qualcuno in Rai l’ha definita anche troppo vecchia per Domenica In. Vediamo cos’è accaduto.

Terremoto in Rai: Mara Venier troppo anziana per Domenica In?

Mara Venier è una donna che sa accettare le sfide e lottare, non è una persona che si tira indietro. In una recente intervista ha raccontato di un fatto particolare che è avvenuto qualche anno fa. Infatti, dopo anni di conduzione televisiva in Rai, fu mandata via perché l’allora direttore la riteneva troppo anziana per continuare. Cinque anni dopo, la stessa rete le ha chiesto di ricondurre sempre Domenica In.

La conduttrice ha raccontato: “Quando la Rai mi ha richiamato cinque anni fa, perché ‘Domenica in’ stava attraversando una fase difficile, qualche anno prima mi avevano allontanato perché ritenevano che fossi troppo anziana. Non voglio approfondire la questione della Rai e di quel direttore di Rai 1, che faceva tali affermazioni… Tuttavia, quando dopo quattro anni vengono a chiedermi di tornare, decido di farlo. Ho accettato perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ne sono in grado”.

Mara Venier e il trattamento ricevuto

Quella che emerge dalle sue parole è una testimonianza chiave per quanto riguarda i rapporti in Rai. Infatti, Mara Venier non è stata licenziata dalla rete ma è stata mandata via da un direttore che considerava uno svantaggio per gli ascolti l’età anagrafica della conduttrice.

Tuttavia, la mossa non è stata per niente vincente. Tanto che dopo anni, la zia Mara è stata richiamata per risollevare le sorti di Domenica In, cosa che ha fatto con grandissimo successo. Infatti, lei è davvero un importante punto di riferimento per il pubblico Rai che continua a guardarla con interesse. Inoltre, la sua longevità televisiva non è di certo un caso ma è frutto dell’impegno profuso e dell’enorme empatia della conduttrice.