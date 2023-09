Jovanotti, vi siete mai domandati quanto guadagna? Un patrimonio da brividi anche per i calciatori

Il patrimonio di Jovanotti potrebbe far invidia anche a un calciatore. Le cifre che guadagna sono veramente da brividi…

Lorenzo Jovanotti è uno dei musicisti più apprezzati del panorama musicale italiano che ha saputo costantemente reinventarsi e adattarsi alle nuove tendenze musicali.

La sua arte è passata dall’essere estremamente ballabile a profondamente intima e sentimentale. Per questo motivo durante i concerti emoziona e intrattiene senza risparmiarsi vai.

Infatti, i suoi live sono sempre molto apprezzati, in quanto mostra un’energia senza pari e crea uno spettacolo in grado di lasciare senza parole e incantare gli spettatori.

Non molti sanno che anche il suo patrimonio risente tantissimo di tutti questo apprezzamento. Infatti, potrebbe far invidia persino a un calciatore. Scopriamo quanto guadagna l’interprete.

I guadagni di Jovanotti

La vita privata di Jovanotti e veramente molto stabile. Infatti, ha una lunghissima relazione con Francesca Valiani. I due hanno deciso di sposarsi nel 2008, dopo anni che stavano insieme. Inoltre, hanno anche avuto una figlia Teresa. Dunque l’intera vita del cantante è stata tutta dedicata alla sua musica e alla sua famiglia.

A rivelare i guadagni e il patrimonio di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ci ha pensato il portale Money che ha fatto letteralmente i conti in tasca al cantante. La cifra è davvero enorme. Infatti, il fatturato complessivo in trent’anni di carriera si aggirerebbe intorno ai 56 milioni di euro. Va considerato che si trova ancora al suo apice e il suo successo non si sta arrestando. Il cantante ha pubblicato circa 27 album, ha pubblicato 9 libri e ha fatto un numero indefinibile di concerti nazionali e internazionali.

Altre entrate del cantante

Non è finita qui, perché in realtà Lorenzo Cherubini è anche un abile imprenditore, oltre che un artista. Ha infatti creato due società che si occupano della gestione della sua carriera. La prima è la Soleluna Srl, ovvero la sua personalissima casa discografica. L’altra, è la Yo Company Srl. Questa si occupa di organizzare i concerti e gli spettacoli dell’artista.

Questa scelta è statua molto fruttuosa. Infatti, la prima società ha incassato nel corso degli anni 32 milioni di euro, mentre la seconda 23. Inoltre, il cantante ha anche lanciato un proprio merchandising, con il logo Sole e la Luna con cui produce zaini, t-shirt e dei prodotti di nicchia per i suoi fans.